“Gerry Scotti mai piaciuto”: la replica fulminante del conduttore

Gerry Scotti, al secolo Virginio Scotti, è sicuramente uno dei conduttori televisivi più amati del panorama italiano. Divenuto volto noto di Canale 5, Scotti negli anni è riuscito a conquistare gli italiani con la sua bravura, umanità e grande simpatia. Sono diversi i programmi che ha condotto negli ultimi anni, per citarne alcuni basta nominare ‘Caduta libera‘, ‘Lo show dei record’ e qualche puntata di ‘Striscia la Notizia’in compagnia di Francesca Manzini e di Michelle Hunziker.

La sua fama però Gerry la deve sicuramente a ‘Chi Vuol essere milionario‘ e a ‘Passaparola‘, due game show che gli hanno permesso di scalare la vetta del successo. Ma non vi è stato solo il mondo della televisione nella vita di Scotti, bensì anche quello della musica. Il presentatore infatti ha iniziato a lavorare proprio in radio e ha anche inciso alcuni dischi di successo. Inoltre Gerry è da sempre molto popolare sui social e da poco è sbarcato anche su Tik Tok, dove registra video rivolti soprattutto alla generazione Z.

Nonostante ciò il conduttore non si è mai mostrato molto incline a rispondere alle critiche o alle frecciatine che gli vengono rivolte ormai quotidianamente da quella fetta di telespettatori che non lo apprezza del tutto. Ora però qualcosa è cambiato e qualche giorno fa il conduttore ha deciso di replicare a suo modo alla provocazione di un’hater.

L’epica risposta di Gerry Scotti all’hater Gerry Scotti è conosciuto soprattutto per la sua innata simpatia e per essere un signore d’altri tempi. Concetto che ben descrive l‘atteggiamento tenuto dal conduttore per rispondere alla provocazione di una sua hater sui social: “Gerry Scotti, mai piaciuto”, scrive una signora su Instagram sotto al post di SuperguidaTv che riportava le parole dette dal presentatore su Maria De Filippi nel corso di un’intervista. Non è tardata quindi ad arrivare la replica dello stesso Gerry Scotti che, stranamente, ha risposto alla signora in modo del tutto inaspettato e con l’eleganza che lo contraddistingue da sempre: “Grazie, buona giornata”. Insomma una risposta del tutto fuori dagli schemi e alla quale non siamo certo abituati, soprattutto nell’epoca in cui sui social sembra ormai regnare l’anarchia più totale tra persone che si insultano a vicenda e si giudica il prossimo con una facilità aberrante.

Gerry Scotti e il rapporto con Maria De Filippi

A proposito dell’intervista nella quale Gerry Scotti ha parlato dell’amicizia con Maria De Filippi, il conduttore ha descritto al settimanale Oggi il rapporto speciale che si è instaurato tra lui e la collega. Gerry Scotti ha raccontato di conoscere Maria De Filippi da anni e ha confessato si esserle stato molto vicino in occasione della morte di Maurizio Costanzo. Tra i due, stando alle parole del presentatore, pare esserci non solo grande stima ma anche un legame molto profondo e che va ben oltre l’ambito lavorativo.

Sono stati tanti poi gli aneddoti che Gerry ha raccontato nel corso della chiacchierata ma sono stati due in particolare a catturare l’attenzione di tutti. Il primo riguarda il soprannome con cui la conduttrice è solita chiamarlo: Gerrino. “Ho capito che è un affettuosissimo vezzeggiativo, da sorella, ed è una cosa che trovo molto tenera, che mi commuove”, ha affermato Scotti.

Il secondo episodio invece riguarda il periodo della pandemia e in particolare il momento in cui anche Gerry Scotti risultò positivo al Covid-19. La forma contratta dal presentatore si rivelò molto grave tanto da costringerlo ad allontanarsi dagli schermi per qualche giorno. Anche in quell’occasione l’amica Maria gli ha mostrato la sua vicinanza mandandogli praticamente ogni giorno un messaggio per avere sue notizie: “Me li ha mandati fino a quando non è stata sicura che stessi bene. Come se volesse traghettarmi fuori dal pericolo. È una cosa che non dimenticherò mai…“.