Gerry Scotti: “Io con 30 letterine? Provo amarezza”, perfetta replica a Corona

Inaspettatamente, ecco che arriva la replica di Gerry Scotti alle feroci dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona con il suo podcast Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha piazzato nel suo mirino diversi volti Mediaset, iniziando da Alfonso Signorini. Gettando tutti nella gogna mediatica, ecco che non risparmia neanche lo zio Gerry, che da anni ormai rappresenta un volto familiare per il pubblico di Canale 5.

La versione su Scotti da parte di Corona non è stata per nulla piacevole. In un’intervista per il Corriere della Sera, il conduttore de La ruota della fortuna si svela al riguardo. Gli viene fatto notare che l’ex re dei paparazzi sta, appunto, gettando “molto fango sulla sua televisione”. In particolare, l’ha accusato di aver avuto un rapporto, oltre l’aspetto lavorativo, con le sue letterine, in passato. Inizialmente, il conduttore replica parlando in generale della guerra che Fabrizio ha deciso di iniziare contro Mediaset:

“Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”

Proprio in questi giorni, difendendo Signorini, Antonio Zequila aveva rivelato di aver sentito zio Gerry e di aver saputo che è seguito da un ottimo avvocato sulla questione. Il conduttore, infatti, oggi non appare spaventato, sebbene si dichiari amareggiato per le donne che sono state coinvolte:

“Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”

In particolare, ad amareggiare Scotti è il “tritacarne mediatico” nel quale sono finite le ex letterine, che “non sono pupazzi” o “bambole di pezza”. Il conduttore di Chi vuol essere Milionario ritiene che siano “donne che meritano rispetto”. Pertanto, non gli sembra affatto giusto che i loro percorsi lavorativi vengano marchiati così. “Non se lo meritano”, aggiunge il volto storico di Mediaset. Fa notare, infatti, che tutte loro oggi hanno un lavoro e delle famiglie, che si ritrovano a “sentire falsità imbarazzanti”. In tutto questo, Gerry crede che non ci sia né rispetto né sensibilità.

Gerry Scotti sul rapporto con De Martino: “Ci scriviamo”

Nonostante tutto, Scotti è felice di far notare che tutto questo circo mediatico non ha di certo fermato il successo de La ruota della fortuna. Il game show è diventato il più importante rivale di Affari Tuoi, con una lotta che lo vede sempre in vantaggio. Oggi il conduttore di Canale 5 confessa di sentire Stefano De Martino, tramite dei messaggi. Ma cosa si scrivono?

“L’ultima volta Stefano mi ha scritto: ‘Ammazza Gerry abbiamo fatto undici milioni con i nostri due programmi’. Ecco: i Pacchi e la Ruota sommati fanno come Italia-Argentina”

Il volto di Mediaset è consapevole che dovrebbero essere in competizione, ma crede anche che non si possa stare tutti i giorni dietro i dati degli ascolti televisivi. Pensa che alla fine bisogna avere rispetto l’uno dell’altro, riconoscendo sempre “la qualità dell’avversario”. Infatti, a oggi, è convinto che ci sia tra loro “una competizione leale, sana”. Anzi, vorrebbe che fossero paragonati a Sinner e Alcaraz.