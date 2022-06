Gerry Scotti, il figlio gli dà un’altra gioia familiare: il lieto annuncio

Gerry Scotti sarebbe al settimo cielo. Concluse le fatiche televisive della stagione appena conclusa, il popolare conduttore ha iniziato a godersi l’estate in attesa di diventare nonno per la seconda volta, notizia che lo ha reso felice non poco. A raccontare che il timoniere di Caduta Libera accoglierà tra le braccia un altro nipotino è il magazine Oggi, che ha assicurato che Edoardo, l’unico figlio di Gerry, diventerà di nuovo papà nei prossimi mesi.

Gerry Scotti sarà presto nonno per la seconda volta: lo spiffero del magazine diretto da Carlo Verdelli

“In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo per una ragione privata. Quale? A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”. Questo lo ‘spiffero’ pubblicato da Oggi. Il conduttore, per il momento, non ha commentato l’indiscrezione. D’altra parte Gerry non è avvezzo a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Basti pensare che quando è diventato nonno per la prima volta, cioè il 15 dicembre 2020, nessuno lo seppe per diversi giorni. La notizia fu infatti divulgata dal magazine Gente quasi un mese dopo.

Edoardo Scotti e la moglie Ginevra sarebbero quindi pronti a diventare genitori bis dopo aver accolto Virginia, il nome scelto dalla coppia per il primo frutto d’amore.

Gerry Scotti garanzia per Mediaset: sarà protagonista su Canale Cinque anche nel 2022/2023

Tempo di vacanze e relax per Scotti che pochi giorni fa si è congedato dal pubblico di Striscia la Notizia assieme a Michelle Hunziker con la quale ha chiuso la 34esima stagione dello storico tg satirico di Antonio Ricci. Salvo colpi di scena, ‘Zio Gerry’ tornerà dietro al bancone del programma dell’access prime time di Canale Cinque anche nella prossima stagione. Per il Biscione Scotti è una certezza: infatti sarà d nuovo protagonista anche nella nuova edizione di Tu si que vales (apparirà sempre tra i giurati), oltre a tornare al timone del quiz show Caduta Libera.

Capitolo Chi vuol essere milionario?: diversi affezionato alla trasmissione si augurano che vengano registrate nuove puntate. Al momento, però, non c’è alcunché che faccia credere che Mediaset abbia voglia di investire su nuove puntate dello show che, molto probabilmente, non vedrà altri capitoli.