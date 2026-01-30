Gerry Scotti accusato da Corona, parla l’ex Letterina Ludmilla Radchenko: pubblicate chat private

Una delle ex letterine di Passaparola, Ludmilla Radchenko, si è esposta pubblicamente dopo il polverone sollevato a Falsissimo da Fabrizio Corona, che ha lasciato intendere che Gerry Scotti avrebbe avuto atteggiamenti inappropriati con le ballerine al tempo in cui conduceva il popolare quiz show in onda su Canale 5. Radchenko è intervenuta su Instagram, pubblicando alcuni messaggi che di recente ha scambiato con l’ex re dei paparazzi e difendendo a spada tratta Scotti. Ha definito quest’ultimo un “grande uomo d’onore”, di fatto smentendo la ricostruzione fatta da Corona.

Ludmilla Radchenko contro Fabrizio Corona

L’attrice e pittrice di origine russa ha mostrato tra le sue storie Instagram stralci di chat avute con Corona. In particolare ha pubblicato uno screenshot di un dialogo in cui si notano dei messaggi vocali, ovviamente non ascoltabili. Da quanto emerge, è stato l’ex re dei paparazzi ad avviare la conversazione attraverso un messaggio inviato in direct chiedendo a Ludmilla: “Quando rientri?”. “Sono fissa”, la risposta della donna. “Allora trovo il modo di parlarti, ti scrivo. Ti devo parlare di una cosa”, replica Fabrizio. “Non di arte immagino. Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me, sapendo che sono sempre stata “pulita””, la chiosa di Radchenko in riferimento alle esternazioni fatte a Falsissimo.

“NON TI HO TIRATO IN MEZZO. Ci sentiamo domani?”, ha incalzato Corona. Ma la pittrice non ha voluto saperne: “Io sono stata Letterina, punto. Quindi il mio nome è nel secchio. E sai benissimo come la gente prende le notizie. Non ho tempo per il gossip, sto preparando una mostra e ho tanti incontri su Zoom”. Poi Radchenko gli ha inviato una foto di un articolo sulle sue dichiarazioni in cui è stato utilizzato uno scatto dell’intero gruppo di Letterine, lei compresa. “Ecco qui, in tutta la bellezza”, ha evidenziato l’artista. “Hai ragione, facciamo una chiamata. Domani. Quando vuoi. In pace”, ha continuato Corona.

Dopo aver mostrato gli screen dei messaggi con Corona, Radchenko si è poi rivolta ai propri follower, spiegando a voce che cosa è accaduto: “Recentemente Fabrizio mi ha contattato dicendo nei messaggi che non ha fatto il mio nome nella notizia delle Letterine, ma indirettamente sono stata tirata in mezzo comunque. Non sono qui a giustificarmi, ma sono costretta a fare la mia dichiarazione personale: è falso. Almeno per ciò che ho vissuto io in prima persona”. Quindi ha proseguito:

“Se siamo arrivati a questo punto, forse è perché oggi il mito è diventato Corona, che evidentemente ha voluto la sua rivincita costruendo la propria immagine sugli scheletri degli altri. Beh, se è questo il quadro mediatico dell’Italia di oggi, siamo in una botte di ferro? Ovvio, ognuno campa come può. In questo devo ammettere, lui è anche un genio. Ma un genio a che prezzo? Io ho fatto un altro percorso, senza compromessi. Sì, certo, se avessi dato a destra e sinistra, forse avrei fatto anche una grande carriera, ma è proprio per questo che sono uscita da questo mondo. Io ho scelto di evolvere attraverso il mio percorso artistico che ho costruito con grande fatica e reputazione”.

Il discorso sulla reputazione e le parole di stima per Gerry Scotti

Radchenko ha aggiunto che anche quando scoppiò Vallettopoli il suo nome non è mai finito al centro degli scandali. “Non perché non esistessero prove, ma perché non ho mai fatto parte di questo mondo”, ha sottolineato la pittrice, che ha anche aggiunto che mai, nel suo cammino professionale, ha accettato compromessi, scelta che le ha garantito di mantenere la “reputazione pulita come donna dello spettacolo, ma anche come moglie per 17 anni“. Il riferimento è al matrimonio vissuto con la “iena” Matteo Viviani, con il quale si è lasciata non in modo traumatico nei mesi scorsi.

“L’arte è l’arte che mi ha dato le ali e con quelle posso volare davvero alto. Ho avuto la mia rivincita. E anche per questo me ne sono andata e ho ricominciato da me stessa in un Paese nuovo. Anche se il mio vero volo non è ancora spiccato, ma il tempo sarà dalla mia parte”, ha continuato la pittrice.

Infine ha preso una netta posizione a favore di Gerry Scotti. “Toccatemi tutto ma non Gerry, nella mia memoria rimane un grande uomo d’onore, fiera di aver lavorato al suo fianco“, ha concluso.