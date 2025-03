Le Iene, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko divorziano: i motivi

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno deciso di divorziare. Lo storico volto inviato delle Iene e la pittrice ed ex showgirl si separano dopo ben 17 anni passati insieme di cui 12 di matrimonio. L’annuncio è arrivato sui social.

I telespettatori italiani conoscono bene Matteo Viviani: l’inviato delle Iene ha spesso portato alla luce truffe e bufale, soprattutto legate al mondo di Internet. Attivo principalmente in temi delicati come disagio giovanile e abuso di sostanze stupefacenti, Viviani spesso è stato al centro delle polemiche proprio per i suoi servizi per il programma di Italia Uno. Anche Ludmilla Radchenko è un volto noto in tv: dopo un passato nella televisione russa approda prima come ballerina a Paperissima e poi diventa una letterina di Passaparola. La sua vita oggi tuttavia è dedicata all’arte, esponendo le sue opere in gallerie internazionali e aprendo un suo studio personale a Milano. Viviani e Radchenko si conoscono nel 2008 e si sposano in seguito nel 2013. Dal loro amore sono venuti al mondo due figli, Eva nata nel 2012 e Nikita nato nel 2017. Ora però la coppia ha deciso di separarsi e di prendere strade diverse.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko: ”Ci separiamo, stare assieme avrebbe demolito i nostri sentimenti”

Nel reel postato sul suo profilo Instagram, Viviani rivela ai suoi followers che per anni hanno seguito con affetto la sua storia con Ludmilla che la storia è giunta al capolinea. A inizio del 2025 i due hanno iniziato a maturare la decisione di voltare pagina, ma Viviani ci tiene a rassicurare tutti. Tra lui e Ludmilla non ci sono state liti o momenti difficili, questa separazione dice è solo un’evoluzione nel loro rapporto. Tra loro c’è ovviamente ancora un forte sentimento soprattutto di rispetto reciproco, ma come spesso accade in molte coppie, l’amore finisce. La separazione è stata necessaria perché altrimenti, restare insieme avrebbe rovinato il bene che c’era e c’è, questa difficile scelta nasce quindi dal desiderio di mantenere un’armonia soprattutto per i figli.

L’inviato poi fa riferimento ad altre coppie famose che si sono separate, senza fare nomi, che si fanno la guerra pubblicamente e pensa che questo accade perché la separazione è arrivata tardi, quando il rancore ormai è alle stelle. Lui e Ludmilla hanno proprio voluto evitare tutto questo, anche lei ha confermato i motivi. La pittrice sui social ha aperto il suo cuore, confessando che la fine di questo matrimonio avviene per preservare quello che negli anni hanno costruito insieme. I figli hanno accolto questa loro decisione con maturità, capendo le loro motivazioni. Per loro ora si apre un nuovo capitolo che però vedrà sempre protagonista la serenità di Eva e Nikita.