Spice Girls, Geri sceglie Emma e non Victoria: nasce l’hashtag #justiceforvictoria

Spice Girls, Geri Halliwell: “Peferisco Emma a Victoria”

Manca poco al Reunion Tour che vedrà esibirsi di nuovo insieme le mitiche Spice Girls in giro per tutto il Regno Unito. All’appello ci saranno tutte tranne Victoria Beckam, che ha gentilmente declinato l’invito delle colleghe cantanti. Forse proprio per questo motivo, ospite del programma All Togheter Now della BBC, Geri Halliwell ha commesso una piccola gaffe proprio nei confronti della moglie di David Beckham. L’ex Ginger Spice si è sottoposta ad una serie di semplici domande sulle sue preferenze a cui ha dovuto rispondere il più veloce possibile. Così, dopo domande come “Giorno o notte?”; “Capelli biondi o rossi?”, alla domanda “Baby o Posh?” ha risposto senza alcuna esitazione Baby, ovvero Emma Bunton, scartando senza mezzi termini Victoria.

Imbarazzo per Geri Halliwell dopo aver scelto Emma Bunton e non Victoria Beckam

Dopo la sue repentina risposta, il conduttore Rob Beckett ha simpaticamente fatto notare alla Halliwell come abbia risposto senza nessun tentennamento, mettendo leggermente in imbarazzo Geri. La cantante di Mi Chico Latino, infatti, alla stessa domanda tra Mel B e Mel C ha affermato di non saper scegliere, rincarando la dose. Accortasi della piccola gaffe è scoppiata a ridere, coprendosi la bocca con la mano in segno di imbarazzo. Geri Halliwell in seguito ha condiviso sul suo profilo Twitter ufficiale il video che mostra la gaffe commessa, corredata dalla emoticon con la gocciolina in testa. (continua dopo il video)

Hot or cold? 🌡

Breast or thigh? 😏

Posh or Baby? 😮

Can @robbeckettcomic get @GeriHalliwell to confess her fave Spice Girl? This is a must-watch! #AllTogetherNowpic.twitter.com/DSv5jVTHTw — All Together Now (@alltogethernow) March 16, 2019

Geri Halliwell non sceglie Victoria Beckam e spunta l’hashtag #justiceforvictoria

La clip ritwittata su Twitter da Geri Halliwell è stata apprezzata da Emma Bunton che, sempre sul social di micro blogging, l’ha aggiunta tra i favoriti. La vicenda ha ovviamente divertito i nostalgici delle Spice Girls che si sono scatenati con tanti commenti, mente i fan della Beckam hanno lanciato l’hashtag #justiceforvictoria in difesa dell’ex Posh Spice che ha spiegato i motivi del suo no alla reunion.