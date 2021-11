Geri Halliwell, grave lutto per l’ex Spice Girls: morte improvvisa del fratello

Una tragedia per Geri Halliwell, ex Spice Girls. Il fratello Max è morto improvvisamente, a causa di un malore, secondo quanto riporta la stampa britannica. Pare che l’uomo, che aveva 54 anni, sia stato trasportato in ospedale d’urgenza e poi in terapia intensiva. Come si può immaginare, la nota cantante è distrutta dal dolore per la morte del fratello. Quest’ultimo si trovava nella sua casa dell’Hertfordshire, insieme alla moglie Sue, quando ha accusato il malore.

Il tutto sarebbe accaduto lo scorso 17 novembre. Ma la notizia è uscita fuori solo oggi, il 23 novembre. Al momento, la sua morte non sarebbe ritenuta come un caso sospetto. Secondo un comunicato diramato dalle autorità, il coroner stabilirà quali sono state le cause che hanno generato il decesso del fratello di Geri Halliwell. Una fonte vicina all’ex Spice Girls fa sapere che è “completamente distrutta”. Per lei è stata, chiaramente, “una notizia terribile, devastante e straziante”.

In questo momento, i cari di Max sono tutti vicini, ma Geri non riuscirebbe né a pensare né a parlare dopo quanto accaduto: “Lo amava teneramente”. Una vera e propria tragedia per la cantante. Su The Sun si legge che i due fratelli condividevano un rapporto di complicità molto forte. Quando decise di abbandonare le Spice Girls, fu proprio a lui che Geri si rivolse per affrontare il difficile momento.

In quella circostanza, Max la portò lontana dai riflettori, a Parigi. Quando è avvenuta la tragedia, la cantante si trovava in Medio Oriente insieme al marito ed ex pilota di Formula Uno, Christian Horne, per il Quatar Gran Prix. Max lascia sua moglie Sue e i loro due figli Lucia e Mark. I suoi colleghi lo descrivono come un gran lavoratore, sul Daily Mail.

Era un attivista ambientale ed era laureato in scienze all’Università di Nottingham. Max era anche presidente della Heat Pump Association e Communications Manager della Mitsubishi Electric Living Environmentale Systems UK. Ora sono in corso le indagini per scoprire le cause del decesso e si parla, intanto, di una caduta.

Il padre Laurence morì nel 1993 a causa di un improvviso attacco di cuore. Da quel momento, Max diventò un punto di riferimento per Geri.