Gerardina Trovato dura sulla madre: Caterina Balivo la bacchetta

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato in studio Gerardina Trovato. La cantante ha svelato la sua playlist personale, raccontando anche di vicende legate alla sua vita. Nello specifico l’artista ha parlato del rapporto con i genitori e della sua carriera musicale, che ha avuto una battuta d’arresto dopo il successo ottenuto. Gerardina, nel parlare di sua madre, ha utilizzato una frase che la conduttrice non ha condiviso. Quest’ultima, difatti, l’ha prontamente bacchettata. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

La scorsa estate è tornata alla ribalta Gerardina Trovato. La cantante ha fatto parlare nuovamente di sé dopo un appello lanciato sui social, in cui chiedeva ai suoi fan di non abbandonarla. Il suo messaggio ha trovato il sostegno di numerosi colleghi e da allora Gerardina è tornata anche in televisione. Oggi nello specifico la cantante è stata ospite a La Volta Buona, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Trovato ha svelato la sua playlist, parlando della sua carriera musicale e dell’arresto dopo il successo ottenuto. Non sono mancati anche i riferimenti alla sua famiglia.

Nello specifico Gerardina ha parlato del suo rapporto con il padre scomparso, al quale ha collegato la canzone “Il carrozzone” di Renato Zero. A riguardo l’artista ha svelato un aneddoto divertente. Trovato ha difatti raccontato di quando Renato chiamò suo padre, facendolo cadere a terra dall’emozione. La cantante ha sottolineato il loro bellissimo legame, parlando poi anche di sua madre. Con lei è stata più dura. Sebbene abbia sottolineato come amasse tantissimo anche lei, Gerardina ha evidenziato come la donna non abbia mai lavorato in vita sua. Il suo commento non ha trovato d’accordo Caterina Balivo. La conduttrice, difatti, ha prontamente bacchettato la sua ospite facendole notare come anche il lavoro della madre sia molto impegnativo.

Di seguito le parole di Balivo a riguardo:

Però cresceva te, stava a casa, si occupava della famiglia. Quello è un lavoro duro. E no, no, Gerardina! Non lo sottovalutare!

A quel punto Trovato ha confermato come la donna si sia sempre occupata della famiglia. Poco dopo ha spiegato anche come con lei abbia avuto un rapporto un po’ conflittuale a partire dall’adolescenza.

Infine Gerardina ha rivelato l’uscita di un nuovo singolo questo mese, il primo di una lunga serie.