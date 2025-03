Geppi Cucciari ha vinto LOL 5? Spoiler clamoroso a Obbligo o Verità

Questa sera, dopo tanta attesa, è tornata su Rai Due la nostra amata Alessia Marcuzzi con un nuovo programma chiamato Obbligo o verità. In questa occasione si è messa nuovamente in gioco dopo anni in Mediaset, con un format tutto nuovo nato con lo scopo di strappare una risata. Tra i vari ospiti ha entusiasmato senza ombra di dubbio Geppi Cucciari, che come sempre ha divertito il pubblico con la sua spiccata ironia. Tra le tante cose che ha detto, però, ha impressionato quando ha fatto un po’ di osservazioni su LOL 5, dove lei ha partecipato proprio con Alessia Marcuzzi al timone. Le puntate non sono andate ancora in onda, ma dalle sue parole è trapelato quasi uno spoiler riguardo una sua ipotetica vittoria.

Ha cercato solo di depistare il pubblico o è le è scappato davvero uno spoiler senza volerlo? Molte persone, che oramai la conoscono bene soprattutto in questi contesti televisivi dove oramai è sempre più a suo agio, sono certe del fatto che la sua intenzione fosse proprio quella di buttare un po’ di fumo negli occhi, ma ovviamente non è detta l’ultima parola. Proprio in questi giorni, con le puntate su Amazon Prime, avremo la possibilità di scoprire se si trattava di un vero spoiler.

Geppi Cucciari gioca in un altro campionato, ma voi non siete ancora pronti per ammetterlo.#ObbligoOVerita — Dani🎈🇪🇺 (@toltoedato) March 24, 2025

Geppi Cucciari: il web entusiasta di lei

Non sono mancate le polemiche riguardo il fatto che la sua presenza avesse come obiettivo quello di sponsorizzare la quinta edizione di LOL condotta proprio dalla Marcuzzi, mentre su Splendida Cornice, il suo piccolo show, non è stata spesa neanche una parola. “Perché per Geppi Cucciari hanno lanciato LOL (Amazon Prime) e non Splendida Cornice su Rai 3 (che sta facendo un grande successo)?!” hanno scritto sui social.

Nel corso degli anni Geppi è diventata una donna davvero molto amata dagli italiani, per via della sua spiccata intelligenza e per l’ironia con cui ha sempre raccontato la vita. Infatti dopo la sua apparizione nello studio del programma condotto da Alessia Marcuzzi, il web si è riempito di mille parole d’affetto e di stima nei confronti della famosa comica e attrice italiana che oramai da tanti anni ci fa compagnia in televisione.