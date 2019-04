Ronaldo, Georgina Rodriguez spiazza tutti: “Ci capiamo con uno sguardo”

Georgina Rodriguez racconta in un’intervista il suo rapporto con il campione portoghese, ora nella Juventus, Cristiano Ronaldo

Dal suo arrivo in Italia, Cristiano Ronaldo, insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez, ha scatenato non solo i tifosi della Juventus ma anche il gossip nostrano. Dopo gli acquisti milionari e il sospetto di un’altra gravidanza in arrivo, ora Georgina si racconta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tante le dichiarazioni della compagna di CR7, tra cui il rapporto che la lega al campione, l’inizio della loro storia d’amore e i figli. La notizia delle loro nozze, uscita mesi fa, aveva fatto impazzire il web. Lo scorso novembre, infatti, Ronaldo e Georgina si sono concessi una bella vacanza a Londra con la loro famiglia. A rivelare la notizia della proposta di matrimonio, con tanto di anello di fidanzamento, è stato il giornale portoghese Correio de Manha, inoltre anche il settimanale Gente aveva confermato l’imminente matrimonio quando poco dopo aveva pizzicato la coppia mentre svolgeva un sopralluogo nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino. Da allora però nessuno dei due ha fatto menzione della notizia e dopo tanti mesi non si hanno novità.

Georgina Rodriguez inaspettata sul campione del calcio, Cristiano Ronaldo. L’intervista

Al Corriere della Sera, la modella argentina ha raccontato l’amore che la lega a Cristiano Ronaldo. Inaspettate parole quelle di Georgina che ha anche rivelato della loro complicità e armonia in famiglia: “È stato amore a prima vista per entrambi, c’è una grande armonia tra di noi e ci capiamo molto bene“, ha esordito la modella. “A Torino mi trovo bene, mi ricorda la mia infanzia per il tipo di clima e le montagne. Una città molto bella con angoli incantevoli, piazze maestose, l’arte i musei e poi anche la Juventus, squadra importantissima a livello mondiale“. Una vita semplice quella che la coppia ha a Torino, mentre Cristiano si dedica agli allenamenti e alla sua carriera (sappiamo infatti che tiene molto al suo lavoro nonché alla cura del suo corpo da sportivo, ndr.) lei si dedica alle campagne che sta facendo nel ruolo di modella e alla cura dei figli. La coppia infatti vive con ben quattro bambini: Cristiano Ronaldo Junior, il figlio più grande del calciatore, i gemelli Eva e Matteo (avuti nel 2017 da una madre surrogata) ed infine la piccola di casa, Alana Martina, nata dall’amore con la Rodriguez.

Georgina e Ronaldo: armonia e amore con la famiglia

Una bellissima famiglia allargata quella di casa Ronaldo-Rodriguez: “Ci divertiamo insieme“, ha spiegato ancora la modella al giornale, “Sono straordinari. Poi il fratello maggiore (Cristiano Ronaldo Jr., ndr.) si è adattato benissimo alla scuola e ai nuovi compagni, come alla sua squadra di calcio, andiamo sempre a vede le partite. Li adoro“. Nessun riferimento, invece, al sospetto di una nuova gravidanza per la modella, come molti siti e giornali avevano pensato alcune settimane fa.