Georgina Rodriguez incinta? La foto sospetta della compagna di Ronaldo

Georgina Rodriguez di nuovo incinta? Ecco la foto sospetta della compagna di CR7

Mentre Cristiano Ronaldo è alle prese con un grave infortunio che lo costringe a restare fuori dai campi di calcio, emerge una strana notizia. Ebbene si, pare proprio che sul web, nelle ultima ore, sia venuta fuori una foto di Georgina Rodriguez. In questo scatto, la sensuale e affascinante compagna del campione portoghese mette in mostra un pancino alquanto sospetto. L’immagine ha fatto, in pochissimo tempo, il giro del web intero e, come di consueto, la classica domanda che inizia a spopolare è la seguente: Georgina Rodriguez è in attesa del suo secondo figlio o trattasi semplicemente di una coincidenza? Per il bomber della Juventus e del Portogallo rappresenterebbe indubbiamente una grande gioia..l’ennesimo gol della sua vita! Come riportato da tantissimi altri siti, tra cui Il Messaggero, la probabilità di un’altra splendida attesa pare esserci..o almeno, la foto sembra parlar chiaro!

Georgina Rodriguez aspetta un altro figlio da Cristiano Ronaldo?

Ricordiamo che Cristiano Ronaldo ha ben quattro figli, tre nati da madre surrogata, l’ultima nata dalla relazione con la sopracitata Georgina Rodriguez. Dunque, se la notizia della gravidanza dovesse esser vera, per la modella si tratterebbe del secondo figlio..il numero sette dell’attacco juventino, invece, diventerebbe padre per la quinta volta. Al momento non sembrano esserci conferme né smentite..quindi si resta in attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito a quanto emerso sui vari canali social. I due, al momento, si trovano in Portogallo. Purtroppo, per i milioni di fan del calciatore non sembrano scorrere buone notizie. Ieri sera, infatti, durante la partita contro la Serbia, CR7 si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Cristiano Ronaldo papà per la quinta volta?

Se Cristiano Ronaldo ha calato la classica manita non lo sappiamo ancora. Quel che è certo è che presto avremo altre novità sia sulla sua vita privata che su quella professionale. Nell’attesa di conoscere, facciamo un grosso in bocca al lupo al fuoriclasse per il suo futuro!