Cristiano Ronaldo, Georgina emoziona tutti: “L’amore non fallisce mai”

Cristiano Ronaldo, la dedica d’amore di Georgina Rodriguez emoziona tutti

La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez procede a gonfie vele. La coppia si è da poco trasferita in Italia, precisamente da quando il calciatore è approdato nella Juventus. Sembra proprio che, nel frattempo, la modella argentina si sia ambientata abbastanza bene nel nostro Paese. Mentre dedica come sempre del tempo al suo fisico, facendo molta palestra, e ai bambini, continua a sostenere il calciatore. Oggi sceglie di fare una dichiarazione d’amore che riesce a emozionare tutti i fan che la seguono. Parole molto belle quelle utilizzate da Georgina, che condivide su Instagram una foto che la ritrae insieme a Ronaldo. Il post è reso speciale da una bellissima dedica d’amore. Forti emozioni per i fan, contenti di vedere il loro idolo tra le braccia di una donna davvero innamorata. Tantissimi sono i commenti scritti da parte del pubblico, emozionato di fronte alle speciali parole utilizzate da Georgina per dichiarare il suo amore all’attaccante juventino.

Georgina Rodriguez pubblica una foto con Cristiano Ronaldo e parla del significato che ha l’amore

“L’amore è paziente, è gentile. L’amore non è invidioso o vanitoso”, inizia così la romantica dedica di Georgina. La modella argentina condivide con tutto il mondo il forte sentimento che la lega a Ronaldo. “Non si comporta sgarbatamente, non è egoista, non si arrabbia facilmente, non nutre rancore”, continua la Rodriguez, emozionando sempre di più i fan. “L’amore non si diletta nel male, ma gioisce della verità. Lui non è orgoglioso. Non è maleducato o egoista. Non applaude i malvagi, ma quelli che parlano con la verità. L’amore non fallisce mai”, conclude così la sua dedica d’amore per Cristiano la bella Georgina. La modella è una persona molto apprezzata, in quanto riesce sempre a essere riservata e molto dolce.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: la coppia sempre più unita

Georgina non si prende solo cura di sua figlia Alana Martina, ma anche degli altri tre bambini del calciatore, avuti con delle madri surrogate. La modella, infatti, condivide molto spesso delle foto che la ritraggono affettuosa e premurosa con Cristiano Jr., Eva Maria e Mateo. Intanto, Ronaldo e Georgina ieri hanno investito in una clinica per il trapianto dei capelli, sorprendendo ancora una volta i loro fan. Ora il pubblico attende con ansia il loro matrimonio, dopo la proposta di matrimonio avvenuta a Londra.