Cristiano Ronaldo sposa Georgina Rodriguez: proposta di matrimonio a Londra

Matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: ultime news e gossip

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano! A rivelarlo è il quotidiano portoghese Correio da Manha, che fa sapere che la proposta di matrimonio è arrivata nei giorni scorsi a Londra. Qui la coppia è volata – approfittando della pausa di campionato di Serie A – per festeggiare il primo compleanno della figlia Alana. Secondo i beninformati la modella spagnola, di origini sud americane, ha subito accettato la proposta del calciatore della Juventus. Georgina ha approfittato del soggiorno londinese per cominciare a provare qualche abito nuziale di brand made in U.K. Il matrimonio, però, potrebbe svolgersi in Italia.

Matrimonio a Torino tra dicembre e gennaio per Ronaldo

La coppia è stata avvistata dal settimanale Gente fuori dalla chiesa della Gran Madre di Dio di Torino dove si è recata per per un sopralluogo in vista della cerimonia che potrebbe essere celebrata durante la prossima pausa del campionato, quella tra fine dicembre ed inizio gennaio. Al momento Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non hanno commentato la notizia. Ma molto probabilmente resteranno in silenzio ancora un po’: entrambi sono molto riservati sulla loro vita privata.

La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo ha conosciuto Georgina Rodriguez nel 2016, durante un evento Dolce & Gabbana. Tra i due c’è stato un colpo di fulmine e un anno dopo hanno avuto la figlia Alana Martina. L’attaccante è anche padre di Cristiano Ronaldo Junior, nato più di dieci anni fa da una donna sconosciuta, e dei gemelli Eva e Matteo, avuti nel 2017 da una madre surrogata.