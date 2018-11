Cristiano Ronaldo a Londra con Georgina: suite da dieci mila euro a notte

Cristiano Ronaldo dopo San Siro si concede una vacanza a Londra

Dopo aver messo a segno un altro splendido goal nella partita contro il Milan, Cristiano Ronaldo si concede una meritata vacanza a Londra. Accompagnato dalla sua famiglia, il fenomeno portoghese vola nella capitale britannica in occasione della sosta del campionato. Innamorati e sempre insieme, CR7 e la sua affascinante fidanzata Georgina Rodriguez scelgono una delle mete turistiche più gettonate del mondo per rilassarsi e staccare, almeno per qualche giorno, la spina. Come riportato poche ore fa dal sito Il Messaggero, il calciatore della Juventus sarebbe partito da Torino subito dopo la sfida di San Siro. Nel match, ancora una volta, Ronaldo ha confermato di essere quello che è, uno dei primi campioni al mondo.

A Londra, Cristiano e Georgina si regalano una suite da dieci mila euro a notte

L’alloggio che ospiterà la famiglia di Ronaldo è una lussuosissima suite del Bulgari Hotel di Knightsbridge. A detta dei media, il costo di una sola notte si aggira intorno ai dieci mila euro. Niente male, insomma! Beh, d’altronde chi se non lui si sarebbe potuto permettere una fortuna del genere. Ricordiamo che il campione juventino percepisce oltre 30 milioni di euro a stagione ed è stato acquistato dalla Vecchia Signora per 120 milioni. Cifre da far girare la testa! E, visti gli importi appena citati, al buon Cristiano Ronaldo e a Georgina Rodriguez tutto è concesso.

Cristiano Ronaldo ospite di un importante torneo di tennis

L’attaccante dai numeri esilaranti, proprio in occasione del viaggio in Inghilterra, questa sera sarà ospite insieme alla compagna Georgina Rodriguez e al figlio Cristiano Jr alle ATP Finals, uno dei tornei di tennis più importanti. Dunque, oltre a far sognare il mondo intero e tutti gli appassionati di calcio, CR7 regala meravigliose emozioni anche alla sua famiglia.