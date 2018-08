Cristiano Ronaldo sul lago di Como: relax con la fidanzata Georgina e il figlio

Cristiano Ronaldo news: sul lago di Como con la fidanzata e il figlio

Dopo l’esordio in serie A con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo si è concesso qualche ora di relax con la sua famiglia. Come mostrano le foto di Chi, pubblicate nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto, l’attaccante portoghese è volato sul lago di Como insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez e al figlio primogenito Cristiano Ronaldo Junior. Gli altri tre bambini, i gemelli Eva e Mateo e la piccola Alana Martina, sono invece rimasti a Torino. Ronaldo, Georgina e il bambino si sono rilassati nella Spa Villa d’Este e poi hanno gustato una deliziosa cena al ristorante di Villa Serbelloni. Da vera star, Cristiano è arrivato in elicottero e ha girato sempre con occhialoni da sole. Inoltre, non si è separato mai dal suo fidatissimo staff, che lo ha accompagnato in questa trasferta.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: sposi in Italia?

Da tempo si vocifera di un possibile matrimonio tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Durante i recenti Mondiali in Russia, la modella spagnola ha sfoggiato un prezioso anello all’anulare sinistro. Solo l’ennesimo regalo prezioso da parte del fidanzato o una vera e propria promessa d’amore? Per il momento i diretti interessati tacciono, visto che sono ancora impegnati con il trasferimento in Italia. Dopo tanti anni a Madrid, infatti, ora Cristiano e Georgina dovranno ambientarsi con i loro bambini a Torino. La coppia ha scelto di abitare in una moderna villa, nel centro della città, alle spalle della Chiesa della Grand Madre di Dio. Immersa nelle colline e con vista spettacolare, l’immobile è dotato di piscina, palestra e terrazza con solarium.

Cristiano Ronaldo: chi è la fidanzata Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez ha 23 anni ed è un’ex commessa spagnola, di origini argentine. Ha conosciuto Cristiano Ronaldo ad una festa e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Per amore del giocatore, Georgina ha abbandonato il suo lavoro da Prada a Madrid.