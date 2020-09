Georgina Rodriguez, gaffe a Venezia 2020: la modella sfila con l’etichetta

Georgina Rodriguez al Festival di Venezia 2020 commette una particolare gaffe: ha dimenticato di rimuovere l’etichetta dalla giacca. Ebbene sì, la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha posato davanti ai fotografi con l’etichetta ben in vista. Alcuni fan non si sono neppure resi conto della gaffe della loro beniamina, ma il dettaglio a molti altri non è passato inosservato. In effetti, è possibile notare questo particolare nel video da lei stessa pubblicato sul profilo Instagram. Georgina, vestita completamente di bianco, è arrivata alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia per prendere parte alla prima del film Human Voice, di Pedro Almodovar. Ovviamente il dettaglio riguardante l’etichetta è passato in secondo piano, vista la bellezza della fidanzata dell’attaccante della Juventus. L’etichetta, ancora presente sulla giacca, non è però potuta passare del tutto inosservata!

Georgina Rodriguez alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 commette una gaffe: non passa inosservata l’etichetta nella giacca

Gaffe di Georgina Rodriguez alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. La fidanzata di Ronaldo e il suo sponsor hanno chiaramente dimenticato di rimuovere l’etichetta dalla giacca. Nonostante ciò, la modella argentina è riuscita a colpire con la sua bellezza e la sua eleganza i presenti e gli utenti sui social, che stanno condividendo le sue foto con commenti positivi. Georgina ha poi stregato tutti sul Red Carpet, indossando un lungo abito color cipria. Impossibile non notare lo spacco e la scollatura del vestito, con cui la Rodriguez ha giocato molto bene. Fortunatamente, in questo caso, l’etichetta è stata rimossa! Al suo fianco non c’era, come già accaduto lo scorso anno, il suo Cristiano Ronaldo. Attualmente il calciatore è impegnato nel ritiro di preparazione con il club bianconero per il Campionato di Serie A.

Georgina Rodriguez sul Red Carpet di Venezia 77 colpisce tutti: commenti positivi sui social per la fidanzata di Cristiano Ronaldo

Nonostante abbia commesso questa particolare gaffe, Georgina ha comunque conquistato molti utenti sui social. Ad attirare l’attenzione su di sé ci ha pensato anche Giulia De Lellis. L’influencer, arrivata quasi a 5 milioni di follower su Instagram, è arrivata a Venezia con un abito bianco. Sul Red Carpet, poi, Giulietta è riuscita a conquistare proprio l’attenzione di tutti!