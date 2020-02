Georgina Rodriguez, cachet in beneficenza: perché non lo ha detto

Georgina Rodriguez: il cachet sanremese devoluto in beneficenza: ecco perché non lo ha detto

Georgina Rodriguez, secondo quanto trapelato nelle scorse ore, avrebbe devoluto in beneficenza l’intero cachet ricevuto per la sua partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo. A riportare la notizia sono stati L’Arena del Cacio e Mole24, i quali hanno reso noto che la modella argentina cresciuta in Spagna avrebbe donato 140mila euro (questo il compenso che avrebbe ricevuto dalla kermesse) all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. Non c’è l’ufficialità sulla news, in quanto sia Georgina sia il fidanzato Cristiano Ronaldo, seppur impegnati da sempre in attività benefiche, hanno preferito mantenere un profilo basso sulla questione, al fine di evitare la spettacolarizzazione della vicenda. Dalla serie: chi vuol fare del bene può farlo in assoluto riserbo e senza sbandierarlo ai 4 venti.

Cristiano e Georgina, quando la beneficenza si fa in modo silenzioso

“Una scelta non resa ‘troppo pubblica’, ma che dopo l’esibizione della bella argentina di ieri sera trova numerose conferme ufficiose”, scrive Mole24 a proposito del cachet dato all’ospedale dall’argentina. Ricordiamo che la struttura pediatrica Regina Margherita si prende cura dei minori. Altra curiosità sull’ospedale è che solo pochi giorni fa ha ricevuto un’altra cospicua donazione privata. “Ha avuto la fortuna di rientrare nel testamento di un anonimo, che col suo decesso ha deciso di donare 500mila euro all’ospedale”, si legge sempre su Mole24.

Cristiano Ronaldo e la fuga da Sanremo: depistati giornalisti e telecamere

Altra chicca sanremese riguardante Georgina, è stata la sua ‘fuga’ dall’Ariston nella serata di ieri. A organizzare il tutto Ronaldo e il suo staff. Il portoghese, per evitare di essere braccato da telecamere e giornalisti, ha architettato un depistaggio geniale: ha prenotato (e pagato) un intero ristorante nella cittadina ligure, facendo credere a tutti che si sarebbe fermato a cenare a Sanremo. E invece si è diretto a Bordighera, a una decina di km di distanza. Operazione riuscita e privacy mantenuta. Bye bye!