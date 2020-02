Cristiano Ronaldo, fuga da Sanremo: idea geniale, così semina i giornalisti

Cristiano Ronaldo, la fuga da Sanremo è da applausi: i giornalisti non lo trovano, ecco come ha fatto a far perdere le proprie tracce (geniale non solo sul campo da calcio)

Cristiano Ronaldo, campione di dribbling sul rettangolo verde. Figuriamoci se ha problemi a dribblare anche quando si tratta di seminare giornalisti e telecamere. E infatti, ieri, dopo che si è materializzato in platea all’Ariston, più nessuno lo ha trovato. Nemmeno un’intervistina, nemmeno due paroline sulla sua Georgina Rodriguez. Ma dove è finito Cristiano? Come è possibile che nessuno lo ha più trovato a Sanremo? Semplice, il fuoriclasse portoghese in forza alla Juve pare che abbia architettato un piano ingegnoso per far perdere le proprie tracce e darsi alla ‘fuga’. Come? Prenotando un intero ristorante, pagandolo, ma alla fine non andandoci.

Il depistaggio di Ronaldo: bye bye giornalisti e telecamere

A riportare il retroscena sulla fuga da Sanremo di Cristiano è stato il sito Calciomercato.com che ha ricostruito le mosse del calciatore. Innanzitutto, è stato raccontato che tra gli addetti ai lavori della stampa, ieri, regnava la fibrillazione per scoprire dove trovare Ronaldo nel post Festival. Peccato che lui, amante del riserbo, non abbia lasciato alcun indizio. Unica certezza è che oggi si sarebbe allenato a Torino. Per il resto buio totale. Poi, ecco un fulmine. “Mi squilla il telefono, Whatsapp: ‘CR7 dovrebbe essere qui dentro’. Boom. Beccato. Pensavamo. Ristorante ‘Paolo e Barbara’ di Sanremo”, racconta il giornalista di Calciomercato.com. Tutti si fiondano sul posto e… doccia fredda. Il ristorante è illuminato, nessuno può entrarci ma Cristiano non c’è. Che vuol dire? Ha prenotato per depistare i giornalisti e i curiosi. Bye bye… Lui e Georgina sono ormai lontani, a…

Cristiano Ronaldo sparisce da Sanremo e riappare a Bordighera: missione compiuta e curiosi seminati

“Guardate che Ronaldo è a Bordighera, al Grand Hotel del Mare“. Questa l’ultima soffiata ricevuta sempre dal giornalista di Calciomercato.com che aggiunge: “Una chiamata per verificare: tutto vero. Cristiano aveva prenotato un intero ristorante a Sanremo lasciandolo vuoto per depistare i giornalisti, e lui se n’è andato indisturbato a 12 km di distanza.” Au revoir!