Georgette testimonial di uno spot sulla sclerosi multipla: pioggia di accuse

Georgette Polizzi, insulti da parte degli haters dopo uno spot sulla sclerosi multipla

Un importante passo quello di Georgette Polizzi che diventa testimonial di uno spot che parla di sclerosi multipla. Da ormai diverso tempo, la fidanzata di Davide Tresse ha reso nota la sua malattia. Da una parte ha visto tantissimi utenti pronti a sostenerla in questo difficile periodo, ma molti altri vedono nei suoi post un modo per fare business. Ovviamente si tratta di haters che non possono minimamente immaginare il dolore che può provare Georgette in questo momento. E anche in occasione dell’annuncio di questo importante spot ecco che spuntano diversi utenti pronti ad accusarla. Tra i vari commenti è possibile leggere, come la stessa Polizzi conferma, commenti negativi. Non mancano sicuramente quelli positivi, di quei fan soddisfatti nel vedere Georgette protagonista di questo spot. Ma ora l’ex partecipante di Temptation Island non ci sta e dà vita a un duro sfogo sulle Stories di Instagram, attraverso il quale chiede a tutti gli utenti di non permettersi più di toccare “il tasto malattia”.

Georgette Polizzi diventa testimonial di uno spot per Aism: subito dopo arriva il duro sfogo

“Non toccate il tasto malattia!” Questo è ciò che chiede Georgette, la quale al momento ha solo bisogno di avere un po’ di serenità nella sua vita. Grazie all’appoggio delle persone care, ma anche attraverso l’associazione Aism, la Polizzi è riuscita a trovare la forza di combattere la sclerosi multipla. “Insieme si può fare tanto, tantissimo!! Non lo avrei mai pensato ma oggi sono qui a lanciare questo messaggio insieme alla mia compagna di vita.” Con queste parole Georgette mostra al pubblico la sua grande felicità per essere la testimonial di questo importante spot. Ma gli haters non riusciti ad apprezzare il post della Polizzi. A questo punto, Georgette non può fare a meno di dare vita a un duro sfogo.

Georgette Polizzi felice dei traguardi raggiunti, ma gli haters parlano di business

“Divento una iena”, annuncia Georgette. Sicuramente la fidanzata di Davide Tresse non vorrebbe vedersi attaccata anche nei post riguardanti la malattia. Ma c’è chi vede nel business anche in questo. Eppure la Polizzi non ha mai dimostrato ciò, anzi ha sempre mostrato a tutti la sua voglia di dare coraggio a tutte le persone che soffrono a causa di questa malattia.