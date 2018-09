Georgette Polizzi sul ritorno in tv: “Condividerò con voi la mia vita a 360 gradi”

Georgette Polizzi ritorna in tv dopo l’esperienza di Temptation Island: le parole della stilista

Ebbene sì, come già annunciato, Georgette Polizzi è pronta a ritornare in televisione dopo la sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo fidanzato Davide Tresse. La stilista si catapulterà in una esperienza del tutto nuova e, nonostante la malattia, si dimostra sempre forte e piena di voglia di fare. Saranno due i programmi televisivi in cui sarà possibile rivedere la Polizzi. Le riprese sono iniziate ed è proprio lei stessa a pubblicare sul suo account di Instagram un frammento che giunge direttamente dal backstage. “Buongiorno Pollini non vedo l’ora di condividere con voi questa fantastica esperienza” ha scritto Georgette ai suoi numerosi fan attraverso il social network; fan che la sostengono in modo sempre attivo, non solo nei suoi progetti di lavoro ma anche durante i momenti più difficili come quello della malattia.

Le parole di Georgette Polizzi: “Tornerò in tv in maniera diversa”

Georgette Polizzi ha poi spiegato il suo ritorno al piccolo schermo. Questo sarà decisamente differente rispetto all’esperienza dell’isola delle tentazioni. “Tornerò in tv in maniera diversa, profonda più diretta e più reale” ha infatti scritto la stilista. “Condividerò con voi la mia vita a 360 gradi senza risparmiarmi e senza peli sulla lingua. Per ora non posso dirvi niente ma sono certa che vi piacerà!” afferma sicura del suo progetto la compagna di Davide Tresse. Nessuna informazione specifica riguardo ai programmi a cui prenderà parte. Al momento tutto risulta essere top secret. Per i dettagli bisogna aspettare ancora un po’…

Georgette Polizzi: come ha annunciato il suo ritorno in tv la stilista

“Presto mi vedrete in due programmi tv diversi. Molto belli ma per ora non posso svelarvi niente!” aveva affermato la stessa Georgette Polizzi appena qualche settimana fa attraverso una risposta a una domanda delle ig stories. Senz’altro, appena possibile, la stilista renderà noti tutti i dettagli relativi a questi due nuovi progetti lavorativi che segnano il suo grande ritorno nel mondo della televisione.