Georgette Polizzi al settimo cielo: magnifica sorpresa di Davide Tresse

Georgette Polizzi al settimo cielo: la magnifica sorpresa di Davide Tresse

A volte i sogni si avverano: certo bisogna tenere duro, essere determinati, rincorrerli, cullarli e magari avere qualcuno che dia una mano per realizzarli. In questo caso quel qualcuno è Davide Tresse, che ha dato forma e realtà a uno dei sogni della sua Georgette Polizzi. Davide infatti è riuscito a organizzare un incontro tra la fidanzata e una delle donne più influenti del mondo della moda, Elisabetta Franchi. Così la Polly (simpatico soprannome social di Georgette) e la celebre stilista nota a livello globale si sono viste e conosciute, restando stregate l’una dall’altra. All’organizzazione dell’incontro, oltre a Tresse, ha contribuito il marito della Franchi, Alan.

Elisabetta Franchi incontra Georgette Polizzi

“Ebbene si… – scrive su Instagram Georgette – eccola la sorpresa del momo (soprannome social di Davide Tresse, ndr)! Lei Elisabetta Franchi …. Una donna forte… una donna che dal nulla e dalle sofferenze ha creato un impero!”. La Polizzi è raggiante e prosegue: “Una donna piena di sensibilità che dopo aver visto per caso il mio video ‘5 passi’ ha deciso di esserci….ha deciso di conoscere il pazzo mondo della polly. Ci siamo sentite, ci siamo scritte ma a causa di una vita troppo full mai viste!”. Ecco allora che sono entrati in azione i compagni delle due donne: “Ma grazie alle complicità del momo e del suo Alan ce l’abbiamo fatta! Questi sono gli esempi da seguire a mio avviso: le donne che si fanno in quattro per realizzare i propri sogni, le donne che la vita la vivono e non la subiscono, le donne che hanno deciso nonostante i sacrifici di lasciare un segno.”

Georgette Polizzi: continua la battaglia alla sclerosi multipla

Anche Elisabetta Franchi ha commentato con entusiasmo l’incontro, scrivendo sotto al post della Polizzi: “Grazie Georgetteeeeeeeeeeeeeeeee. Vero, finalmente ci siamo incontrate ♥️♥️♥️“. Ricordiamo che la fidanzata di Tresse sta facendo i conti con la sclerosi multipla, malattia da cui è stata colpita qualche mese fa. Tuttavia, nonostante la delicatezza della situazione l’ex protagonista di Temptation Island non si è mai abbattuta e anzi si è messa a lavorare ancor più, destinando dei fondi all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).