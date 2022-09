L’ex protagonista di Temptation Island Georgette Polizzi mette mano al suo profilo Instagram, dov’è seguita da oltre 700 mila persone, condividendo una lunghissima riflessione sulla sua attuale vita sentimentale e matrimoniale in particolar modo. Non sembra in alcun modo che in casa si respiri aria di crisi: tuttavia, Georgette ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro verso il marito, David Tresse, che da questo momento in poi dovrà stare “in campana”.

La lettera aperta di Georgette è servita all’influencer per far capire a tutti i suoi seguaci (fra i quali ci sono ovviamente moltissime donne) cosa accade dietro alla lente e al filtro di Instagram nella vita di una persona con un seguito così cospicuo. Il problema di fondo, a quanto pare, è il fatto che il marito David non le venga incontro nel momento di bisogno. Georgette è sempre più affaticata e non riesce più a stare dietro come vorrebbe alla sua bambina, Sole, che a volte cade e si fa male senza che la madre riesca a prevenire l’incidente.

David, inoltre, ha spesso voglia di “intimità” a letto (per non dire altro, Georgette ha usato un giro di parole), ma il problema è che si trova di fronte ad una donna sovente esausta. Georgette, a questo punto, si è sentita in dovere di fare una sorta di ultimatum al marito. Ecco le sue parole su Instagram, chiare e dirette:

“Sono una mamma e oggi voglio raccontarvi gran parte di quello che nei social non si vede.

In queste due settimane, in cui mi sono trovata da sola, senza aiuti a seguire lavoro, casa, famiglia e piccole Sole ho vissuto quello che molte mamme vivono tutti i giorni: arrivi a casa sfinita la sera, tuo marito ti cerca perché ha voglia di intimità, ma l’unica cosa che riesci a fare é crollare sul divano dalla stanchezza. In pausa pranzo ti trovi a mangiare un deliveroo in velocità, i peli delle tue gambe per non parlare del resto fanno concorrenza alla foresta amazzonica. Dormire in due stanze diverse diventa una routine, soprattutto se lui russa e tu hai bisogno di dormire e riposarti. Avendola 24h su 24 a volte capita che ti distrai un secondo e lei cade e batte la testa e ti senti una cattiva madre per il resto della giornata. Ti rendi conto che fai la spesa e dondoli anche il carrello come se fosse un passeggino. Sembra che Sole abbia un sensore, appena la addormento e inizio a dipingere lei puntualmente si sveglia. Quando arrivo a casa invece del mio calice di vino e i discorsi con le mie amiche, mi ritrovo a vagare come una matta, sempre con il mio calice di vino, mentre faccio lavatrici, preparo il brodo, sistemo i suoi giochi, organizzo le cose per il giorno dopo. L’intimo appaiato non so più cosa sia. Finisco di lavorare la sera e mi ritrovo a fare le passeggiate con Sole che il cammino di Santiago mi fa un baffo. Mi sono trovata a cambiare pannolini nei posti più improponibili: bagagliaio dell’auto, scrivanie, pavimenti e chi più ne ha più ne metta. Ormai il dolore alla schiena é diventato il mio migliore amico, e se penso ad una notte focosa con il Momo me vien el sgranfo (dialetto veneto). Le discussioni con il Momo sono all’ordine del giorno e la colpa é sempre solo una: la stanchezza.

Puntualmente con la faccia da pazza gli dico: “Guarda che io sono esaurita, non ce la faccio più. O ti dai una mossa o me ne vado con Sole!”Quante mi capiscono? Non fatemi sentire sola.”

Sono state in tante le mamme follower di Georgette Polizzi che hanno risposto al suo “grido d’aiuto” social. Roberta Mercuri ha manifestato a Georgetta la sua vicinanza, scrivendole “Siamo tutte nella stessa barca. Non siamo pazze siamo solo stanche!”, mentre Elena Rizzello ha commentato: “Tranquilla, tutto nella norma, col passare del tempo migliora tutto”.

C’è stata insomma una vera e propria ondata di affetto social da parte di decine di donne che, proprio come Georgette, a volte si sentono arrivate al limite. D’altra parte i mariti dovrebbero servire anche a questo, cioè a condividere gioie, dolori e impegni che il matrimonio e i figli impongono.

Georgette Polizzi: come sta dopo i problemi di salute

Non c’è dubbio che David Tresse dovrebbe essere più presente nella vita della moglie. Georgette infatti non deve soltanto far fronte alla sua primogenita ma anche ad altri problemi di salute. A poche settimane dal parto, infatti, l’influencer e imprenditrice ha purtroppo avuto una ricaduta che l’ha costretta a tornare in ospedale per un nuovo ciclo di terapie.