Georgette Polizzi, ricaduta dopo il parto: “La bast….da è tornata”

Georgette Polizzi, a pochi giorni dal parto (la figlia avuta con Davide Tresse è nata il 21 marzo scorso), ha avuto una ricaduta relativa alla sclerosi multipla ed è stata costretta a recarsi in ospedale, presso la struttura San Bartolo di Vicenza, per ricevere delle cure specifiche. Lo ha reso noto la medesima stilista veneta, attraverso i suoi profili social, in cui ha sottolineato che la “bast…da”, dopo averle concesso una lunga tregua durante tutto il corso della gravidanza, è tornata a farsi viva. Da qui la decisione inevitabile di ricorrere alla terapia.

Lungo la serata di lunedì 4 aprile, Georgette, con una Stories pubblicata su Instagram, ha raccontato che la mattina seguente avrebbe dovuto recarsi in ospedale. Ed infatti è ciò che è accaduto. Ad accompagnarla il marito Tresse, sempre vicinissimo alla moglie.

Lungo la giornata di martedì 5 aprile la Polizzi, dopo aver ricevuto la terapia, ha spiegato che tutto è filato liscio, eccezione fatta per qualche leggero effetto collaterale. La seconda parte del ciclo terapico le verrà somministrata tra una quindicina di giorni, dopo Pasqua, più precisamente il 21 aprile, vale a dire ad un mese esatto dal parto della piccola Sole.

“E anche questa volta abbiamo vinto – ha esordito in un post Instagram la stilista vicentina nonché ex volto di Temptation Island -.La prima parte è andata. Qualche leggero effetto collaterale gestito con l’antistaminico, ma tutto è andato per il meglio. Ora mi attende la seconda parte il 21. (Sempre il 21 nella mia vita)”. Quindi il ringraziamento a tutto il personale medico dell’ospedale San Bartolo: “Il mio grazie va al reparto sclerosi multipla dell’ospedale San Bortolo, qui sono tutti speciali e dediti. Grazie a te Ely che ti prendi sempre cura di me e sei ormai il mio angelo custode”.

“Comunque mentre ero qui mi sono arrivate le foto da casa e Sole ha perso il moncone ombelicale, io super emozionata perché è uno step importante. Ora corro a casa da lei. Grazie per tutti i vostri messaggi , grazie perché siete la mia tribù di pollini di cuore”, ha concluso Georgette.

Georgette Polizzi: il cammino duro della Procreazione medicalmente assistita e il parto difficoltoso

Per l’ex volto di Temptation Island diventare madre non è stato una passeggiata. La 39enne vicentina ha dovuto affidarsi alla Pma, vale a dire la Procreazione medicalmente assistita. Un cammino molto duro per chi soffre della malattia da cui è stata colpita la veneta (nel 2018 ha scoperto di avere la sclerosi multipla). Particolarmente travagliato anche il parto: la Polizzi lo ha descritto come una esperienza “terrificante”. Oggi, però, tutti gli sforzi sostenuti sono stati premiati. La piccola Sole splende e mamma Georgette e papà Davide sono al settimo cielo.