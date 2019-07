Georgette Polizzi sfogo: “Devo nascondermi?”, ricorda momento difficile

A un anno dalla malattia: Georgette Polizzi va finalmente in vacanza

Georgette Polizzi ha dovuto combattere contro una terribile malattia e quest’anno ha potuto farsi una vacanza stupenda a Ibiza assieme al suo fidanzato Davide Tresse. L’anno scorso non poteva lasciare la sua città, ecco perché quest’oggi ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram un messaggio positivo: lottando, stringendo i denti nei momenti più difficili, lasciandosi circondare dall’amore delle persone che veramente contano, si può ritornare a sorridere. A una vita normale. Georgette è al settimo cielo: la sua gioia è contagiosa, anche se c’è stato chi ha avuto qualcosa da ridire. Sì, anche in questo caso.

Il triste ricordo di Georgette e la felicità ritrovata nel presente

Abbiamo visto non molto tempo fa Gerogette in Tv litigare con Selvaggia Roma, ma adesso vuole condividere solo momenti bellissimi. Ecco qual è stato il suo ultimo messaggio: “Proprio come una mocciosa. Un anno fa non avrei mai pensato di vivere tutto questo. Ieri il Momo mi guarda e mi dice: ‘L’anno scorso dove siamo andati in vacanza?’; Io: “Da nessuna parte, ero in carrozzina!’. Ci siamo guardati, abbiamo sorriso e ci siamo abbracciati, perché oggi è così… oggi è tutto diverso!”.

Georgette Polizzi, critiche contro la ragazza: ecco la sua risposta

Qualcuno l’ha criticata: “E anche ostentare tutto questo, le tue vacanze, credo che faccia male a chi non può permetterselo per la malattia. Sono felice per te, ma io sono dall’altra parte”; Georgette le ha risposto così: “Quindi se uno sta bene ostenta, se uno fa vedere il male fa la vittima? Sono in vacanza dopo un anno e devo nascondermi? Illuminami, ti prego”. Sono ormai lontani i tempi di Temptation Island: Georgette si è rifatta una vita ed è felicissima assieme al suo nuovo fidanzato (e futuro marito)!