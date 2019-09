Georgette Polizzi: dal dramma della sedia a rotelle alla voglia di maternità

Georgette Polizzi ringrazia suo marito Davide Tresse per il sostegno da lui ricevuto. Poi, la stilista rivela qual è il suo più grande sogno

Il 15 Settembre 2019, Georgette Polizzi ha sposato il suo amato Davide Tresse. La coppia, che abbiamo conosciuto nel 2016 grazie a Temptation Island, ha finalmente suggellato il proprio amore. Georgette sui social ha condiviso tutto, dai momenti prima del fatidico ‘si’ sino alla festa, a dir poco splendida, che si è tenuta subito dopo la cerimonia. Grazie a Spy ed il numero che uscirà domani, 20 Settembre, potremo sapere e vedere qualcosa di più. Tra le pagine del magazine infatti potremo osservare le foto esclusive scattate il giorno del matrimonio e leggere le parole ricche di emozione della bella Polizzi. Lei e Davide formano una delle prime coppie che, dopo aver attraversato il duro viaggio dei sentimenti, sono convolate a nozze. Dunque, l’amore che li tiene stretti l’uno all’altra è davvero molto forte. A dimostrazione di ciò c’è anche il periodo difficile che Georgette ha dovuto attraversare, la giovane stilista infatti a causa della sclerosi, che purtroppo si porterà dietro per sempre, era finita in sedia rotelle.

Georgette Polizzi: “Grazie all’amore di Davide sono ancora in piedi”

In quei momenti, durissimi, il suo Davide non l’ha mai lasciata sola dimostrandole che per lei c’è e ci sarà sempre, in ogni caso. Il Tresse è stato sempre accanto alla sua fidanzata e i dolci gesti nei suoi confronti hanno commosso davvero tutti. Su Spy, Georgette rivela di essere molto grata a suo marito proprio per questo: “Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle, della sclerosi che ha messo a dura prova il mio corpo (e con cui dovrò convivere tutta la vita) e la perdita dei miei genitori, ma grazie all’amore per Davide sono ancora in piedi”. Inoltre, la giovane ha voluto esprimersi proprio su Temptation Island che, secondo lei, ha reso più solido il sentimento che la lega a suo marito: “La trasmissione di Maria De Filippi, che ringrazio, ha reso più forte il nostro amore”.

Georgette Polizzi e la dolce rivelazione: “Ora voglio diventare mamma”

Ora che i due sono finalmente marito e moglie, Georgette ha rivelato di avere un grandissimo desiderio: quello di diventare madre. La Polizzi, infatti, non vede l’ora di vedere e toccare con mano quello che sarà il frutto del suo amore con Davide. “Adesso il mio sogno è diventare mamma”, ha rivelato al magazine.