Georgette Polizzi furiosa: matrimonio pagato da Spy? Tutta la verità della sposa di Davide Tresse

Georgette Polizzi ha sposato Davide Tresse cinque giorni fa. Un giorno da incorniciare per i due protagonisti della terza edizione di Temptation Island. Al matrimonio è stato presente anche il ‘giornalista dei vip’ Gabriele Parpiglia che ha confezionato un’esclusiva per la rivista Spy (in edicola oggi 20 settembre). E proprio la presenza di Parpiglia e l’articolo del magazine di cronaca rosa hanno attirato sulla Polizzi delle voci tanto scomode quanto false. Altrimenti detto, sul web c’è chi ha sostenuto che la ragazza si sia fatta pagare la cerimonia dal giornale, vendendogli l’esclusiva. Nulla di più falso. Sulla questione Georgette è intervenuta con uno sfogo rabbioso su Instagram. Anche Parpiglia ha puntualizzato che non c’è stato alcun compenso di denaro.

Gli sfoghi della Polizzi e di Parpiglia sulla fake news

Spy ha pagato Georgette per presenziare al matrimonio, scrivere l’articolo e pubblicare delle foto esclusive dell’evento? “Mai mai mai. Questo è solo un regalo che Georgette ha fatto a noi e non il contrario” sottolinea Parpiglia su Instagram, smentendo categoricamente le voci spigolose trapelate in rete. Le fa eco la Polizzi, usando toni più duri a riguardo della fake news. “A chi ha perso del tempo commentando il mio ultimo post scrivendo che mi sono fatta il matrimonio gratis grazie alla copertina di Spy magazine rispondo: il mio matrimonio me lo sono pagato tutto come ogni comune essere umano.” La stilista aggiunge: “Gabriele Parpiglia mi ha fatto questo regalo perché da giornalista ed amico ha voluto condividere il giorno più bello della mia vita! A differenza vostra, lui sa che vita di m…a ho avuto ed ha voluto farmi provare questa emozione.”

Georgette: la sclerosi multipla non le ha tolto il sorriso

Ricordiamo che Georgette lo scorso anno ha scoperto di essere stata aggredita dalla sclerosi multipla. Nonostante ciò, non ha mai smesso di sorridere, non piegandosi allo sconforto. Anzi, da quando ha ricevuto la diagnosi ha raddoppiato gli sforzi, immergendosi in molti progetti lavorativi, oltre a continuare a coltivare il grande amore con Davide Tresse. Viva gli sposi, abbasso le malelingue!