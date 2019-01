Georgette Polizzi, le critiche che fanno male: “Il fisico mi sta abbandonando”

Georgette Polizzi continua la lotta contro la malattia, ma arrivano le critiche: lo sfogo della fidanzata di Davide Tresse

Continuano le critiche per Georgette Polizzi, che purtroppo è stata colpita dalla sclerosi multipla. Qualche mese fa, l’ex partecipante di Temptation Island decise di rendere nota la sua malattia, confessando a tutti i suoi fan la sofferenza che sta vivendo. Nonostante il dolore sia grande, Georgette continua a mostrarsi come una persona felice e serena. A rendere la sua vita piena di amore ci pensa il compagno Davide Tresse, con cui prese parte al reality delle tentazioni. La coppia si trova al momento in vacanza a Hong Kong. Proprio qui ha scattato una foto nell’hotel in cui stanno soggiornando. La Polizzi si mostra in costume da bagno in piscina. Proprio questa immagine da lei condivisa genera diverse critiche. In particolare, Georgette si ritrova costretta a rispondere a delle pesanti offese riguardanti il suo fisico. Scendendo nel dettaglio, nella foto si nota una cicatrice nell’ombelico. Proprio in questa zona, come spiega lei stessa, ha subito degli interventi. Ancora una volta, Georgette dimostra di essere una persona coraggiosa, pronta a tutto.

Temptation Island, Georgette Polizzi mostra una cicatrice sui social e si difende dalle critiche sui social

Nonostante si notino lievemente le cicatrici, Georgette decide comunque di non ritoccare la foto e di condividerla così com’è. Come già scrivono altri suoi fan, la Polizzi appare comunque in grandissima forma, bella come sempre. Ma c’è anche chi le fa notare il dettaglio delle cicatrici nell’ombelico: “Ma hai due ombelichi?” Di fronte a questa domanda, Georgette non riesce a trattenere la rabbia e risponde a tono: “Ma come cavolo ti permetti? Ho subito molti interventi e questo è il risultato! Guarda bene la mia pancia, vedrai altre cicatrici! E cosa dovrei fare? Nascondermi?” Nel frattempo, qualche utente la rassicura, affermando che in realtà ha un bellissimo fisico. “No il fisico mi sta abbandonando ormai e la pelle è perfetta perché tutti sti specchi naturali con la luce riflessa l’hanno permesso”, dichiara Georgette.

Georgette Polizzi, la confessione che lascia senza parole: “Il fisico mi sta abbandonando”

“Il fisico mi sta abbandonando” scrive Georgette, lasciando senza parole tutti. La Polizzi, nonostante stia lottando contro questa grave malattia, ha intenzione di continuare a vivere con il sorriso, mostrandosi sui social con tutte le sue cicatrici. “Prima di pubblicare anche il momo mi ha detto amore l’ombelico! E io gli ho detto fregan…o, è così e così rimane”.