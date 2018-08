Georgette Polizzi inorridita: “Vengono i brividi…” Le voci indegne

Georgette Polizzi inorridita: “Vengono i brividi… Accendete il cervello prima di parlare”. Lo sfogo dopo le voci indegne circolate sulla sua malattia e sui suoi soldi. Poi la spiegazione: “La sclerosi è degenerativa e…”

Georgette Polizzi, nonostante la sclerosi multipla da cui è stata colpita, continua a sorridere e continua a essere piena di vitalità. Peccato che c’è sempre qualcuno pronto a mettere i bastoni tra le ruote al buon umore. E ancor più peccato quando a rompere le uova nel paniere si palesano ignoranza e malelingue stolte e sciocche. È quanto capitato alla stilista vicentina nelle scorse ore, dopo che è stata raggiunta da parole indegne (il messaggio sosteneva che a lei non spetterebbe un farmaco, in quanto benestante economicamente e in quanto ‘protagonista’). Ma Georgette non è stata in silenzio e sui social ha denunciato il fatto, scrivendo anche un post – mix di spiegazione e indignazione – in cui ha messo in chiaro un paio di questioni: cosa prevede la cura della malattia e cosa centrano i soldi in tali casi (nulla!).

“Sono una ragazza come tante che si gode la vita e lavora duro per realizzare i suoi sogni! “

“Quando leggo certi commenti mi vengono i brividi!”, esordisce la Polizzi, in un commento affidato a una Stories su Instagram. “Tengo a precisare – prosegue – che io non ho pagato proprio niente. Sono stata ricoverata in un ospedale civile come tanti e sono seguita da un centro sclerosi multipla che si trova all’ospedale di Vicenza!”. La stilista spiega poi che chi viene colpito da tale patologia non deve sborsare un quattrino: “Quando hai questo tipo di malattia degenerativa non devi pagare niente. Lo stato e la sanità si prendono cura di te. All’Ussl ti assegnano un codice di invalidità ed esenzione che ti permette di fare le cure necessarie gratuitamente! E VALE PER TUTTI!”. Infine la stoccata sulla sua situazione economica: “Quindi prima di parlare accendete il cervello! Che poi… Piena di soldi? ahahahh, magari. Sono una ragazza come tante che si gode la vita e lavora duro per realizzare i suoi sogni! Passo e chiudo”.

Davide Tresse e Georgette: il sogno delle nozze si avvicina

Malelingue a parte, la Polizzi non ha smesso di essere energica e felice. La sclerosi non le ha fatto perdere il buon umore. Ma c’è di più. Il fidanzato Davide Tresse, dopo aver saputo della malattia della compagna, le ha proposto di sposarlo. E Georgette non ha rifiutato. “Ti ho detto sì per sempre, non vedo l’ora di chiamarti marito”, ha confidato la stilista di recente.