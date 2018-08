Georgette Polizzi: dedica toccante a Davide Tresse dall’ospedale, presto sposi

Sono qui in ospedale per un’altra infusione del farmaco per la mia “compagna bastarda”…. e guardo le nostre foto, le infine doto che ho sul rullino del telefono…. Chi lo avrebbe mai detto?!? 3 anni e mezzo fa avevo completamente perso la fiducia nell’amore… le troppe sofferenze mi avevano portato a sigillare il mio cuore… ero convinta che non lo avrei più donato a nessuno per paura di soffrire…. E poi sei arrivato tu Momo mio… tu che mi hai fatto ricredere, tu che mi hai fatto capire che il vero amore esiste! Tu che hai scelto di esserci e non di stare… tu che hai scelto di diventare parte di me! La nostra vita è cambiata, ma grazie a questa malattia bastarda ho capito che sono fortunata per tutto l’amore che provi per me… se prima qualche dubbio lecito c’era ora so che nel tuo cuore hai inciso il mio nome!! Grazie momo per quello che sei, spero di non deluderti mai!! #tihodettosipersempre #nonvedoloradichiamartimarito #3spollife

A post shared by GEOᖇGETTE ᑭOᒪIᘔᘔI ® (@georgettepol) on Aug 7, 2018 at 2:17am PDT