Georgette Polizzi, incubo abusi familiari: la reazione di Eleonora Daniele

Georgette Polizzi è stata una delle ospiti della puntata di Storie Italiane andata in onda su Rai Uno il 30 settembre. Nel salotto di Eleonora Daniele, Georgette è tornata a raccontare uno dei periodi più bui della sua vita. Quando era soltanto una bambina, la stilista era stata vittima di violenze da parte del marito della madre. Abusi, questi, perpetrati fin da quando l’ex Temptation Island aveva soltanto 4 anni e che sono proseguiti fino agli 8 anni.

Ecco un estratto del racconto del personale calvario di Georgette Polizzi, finito quando la donna ha compiuto 15 anni ed è riuscita ad andare via di casa:

Oggi per me è tutta un’altra storia, ho cambiato il corso della mia vita. Quando sei bambina credi di meritarlo, credi che certi abusi siano normali ed entri in una vita virtuale parallela e ti chiedi se i tuoi compagni vivono la stessa cosa.

Il problema è che la violenza fisica di cui è stata vittima Georgette non le è stata causata soltanto dal compagno della madre, ma anche dalla mamma stessa (oggi deceduta) che ha sofferto di disturbo bipolare.

Io ho perdonato mia mamma, oggi non c’è più, ma ho capito che stava male, non era lucida. Mamma era bipolare, quindi mi picchiava e poi mi medicava. Gli assistenti sociali e gli psicologi hanno provato ad aiutarla, ma la malattia era troppo avanti e non è stato possibile fare nulla.

L’inizio della fine dell’incubo per Georgette è arrivato quando, dopo essere stata aggredita per l’ennesima volta, si è recata in ospedale per farsi curare. Qui i medici, facendo un calco, si sono resi conto che i morsi che si era ritrovata sulle braccia erano stati causati proprio dalla persona che l’aveva messa al mondo. Da questo momento in poi sono partite le prime denunce.

Eleonora Daniele è rimasta con la bocca aperta tutto il tempo, trattenendo a stento le lacrime quando la Polizzi è scesa nei dettagli più morbosi. “Sono veramente senza parole, io non sapevo nulla della tua storia” ha dichiarato la conduttrice, anche se molti telespettatori già avevano sentito parlare della vicenda.

Il sorriso sul volto della padrona di casa è tornato soltanto per pochi secondi, quando ha ricordato ai telespettatori che l’influencer aspetta una bambina. La piccola in arrivo (il nome è ancora top secret) Georgette l’ha avuta dal compagno Davide Tresse grazie all’inseminazione artificiale. Una nuova rinascita per Georgette, che negli ultimi tempi ha dovuto affrontare, purtroppo, un’altra difficilissima sfida. Nel 2018 alla donna è infatti stata diagnosticata la sclerosi multipla, malattia che attacca il sistema nervoso e che da un giorno all’altro può far finire chi ne è affetto in sedia a rotelle.