Georgette Polizzi a Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Sei un esempio”

Georgette Polizzi da Temptation Island a Detto Fatto. A Bianca Guaccero: “Oggi per te ho messo i tacchi”

La nuova stagione di Detto Fatto si preannuncia ricca di sorprese. A cominciare con l’assenza di Caterina Balivo, sostituita da Bianca Guaccero fino ad arrivare alla presenza di Georgette Polizzi. La stilista è nota per aver partecipato a Temptation Island insieme al suo fidanzato Davide Tresse e adesso torna in tv nel programma di Rai 2 Detto Fatto a proporre le sue creazioni. “Io ho un passato molto difficile, molto duro” ha raccontato Georgette Polizzi a Bianca Guaccero. La stilista racconta come è nata la sua passione, quello che è il suo lavoro attuale e la malattia con cui sta lottando. “Oggi per te ho messo i tacchi” ha confessato Georgette alla conduttrice di Detto Fatto.

Le parole di Bianca Guaccero per Georgette Polizzi a Detto Fatto

La nuova conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, ha voluto spendere delle parole per la stilista. “La malattia non ti ha levato il sorriso“ ha detto la conduttrice a Georgette Polizzi. “Sei un esempio per molti” ha continuato Bianca Guaccero in merito alla forza di Georgette Polizzi che combatte la malattia con forza e il sorriso sempre sul volto. La stilista, a Detto Fatto, ha presentato la sua collezione dedicata alle persone negative, con dei messaggi molto importanti.

Georgette Polizzi a Detto Fatto: il videomessaggio di Elisabetta Franchi fa piangere la stilista

A Detto Fatto c’è un regalo per Georgette Polizzi. Che cosa? Un videomessaggio da parte della nota stilista Elisabetta Franchi che ha parole bellissime per Georgette. La Franchi dimostra tutta la sua stima per la Polizzi e Georgette scoppia in lacrime per l’emozione. Nella prima puntata di Detto Fatto sono state molte le emozioni andate in onda oltre a questa. Come quella della conduttrice Bianca Guaccero al suo debutto con la nuova stagione del programma.