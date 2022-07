Georgette Polizzi come Rosalinda: “Nervoso per tasse da pagare”

Come la Cannavò anche l’influencer e stilista, ex protagonista di Temptation Island, si è lamentata del sistema fiscale in Italia

Tempi duri per gli italiani e soprattutto per chi ha la partita iva. Dopo Rosalinda Cannavò anche Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island, si è lamentata per le numerose tasse da pagare in Italia. L’influencer e stilista ha condiviso sul suo account Instagram – seguito da oltre 700 mila follower – lo sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e ha raccontato la propria esperienza.

Georgette Polizzi dopo aver chiaramente detto di condividere il pensiero di Adua Del Vesco ha fatto sapere:

“Ieri il commercialista mi ha comunicato quanto devo pagare e mi viene il nervoso. Mi faccio il c**o ogni santo giorno e per chi? Non per mia figlia, non per me, non per la mia famiglia ma per lo Stato, che è il principale componente della mia vita”

Dichiarazioni che sono state condivise dalla stessa Rosalinda Cannavò, che ha puntato il dito contro il lavoro in nero, contro il reddito di cittadinanza e gli evasori fiscali. A detta dell’ex gieffina, oggi felicemente fidanzata con Andrea Zenga, lo Stato italiano non premierebbe le persone che lavorano in maniera onesta.

L’ira di Rosalinda Cannavò

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò è arrivato all’improvviso, come una sorta di lettera ai follower con la quale l’attrice, conduttrice e influencer siciliana ha voluto denunciare un sistema italiano malato, che assorbe gran parte dei guadagni dei lavoratori onesti a fronte di molti furbetti che invece fanno un po’ quello che pare a loro. Qui sotto le sue parole:

“Lo Stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale. Benvenuto nel mondo della Partita Iva. Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse. IVA, Inps, Irpef, e chi più ne ha più ne metta. Ho pagato e pago e spesso mi sono trovata in difficoltà, ma non ho nulla di cui vergognarmi. Chi si dovrebbe vergognare sapete chi è? Questo nostro Stato che permette un sistema fiscale scandaloso quasi strozzino. Un fisco che riesce a toglierti oltre il 55% di ciò che incassi senza darti nulla in cambio. Un fisco che permette a milioni di scaltri di evadere continuamente e che lincia e bastona perciò coloro che hanno sempre pagato”

Non è dato sapere con esattezza cosa abbia spinto Rosalinda Cannavò a scrivere questo post così critico, anche perché non è certo il tipo di contenuto che di norma l’artista carica sui suoi social. Probabile che in questo periodo di dichiarazione dei redditi le sia arrivata l’ennesima brutta notizia da parte del commercialista.

Le affermazioni di Rosalinda Cannavò hanno trovato il sostegno e l’appoggio non solo di Georgette Polizzi ma anche di tanti altri italiani, più precisamente partite iva come l’attrice, che possono ben comprendere le parole della fidanzata di Andrea Zenga.

Dopo il Grande Fratello Vip e l’esperienza da presentatrice a Casa Chi, Rosalinda Cannavò è stata scelta da Carlo Conti per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che partirà il prossimo 30 settembre su Rai Uno. Continua inoltre la sua attività di modella, testimonial di pubblicità e influencer sui social network.