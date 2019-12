George Michael: morta la sorella Melanie nello stesso giorno del fratello

George Michael, trovata morta la sorella Melanie Panayiotou: il decesso nello stesso giorno della scomparsa del fratello, a tre anni di distanza. Entrambi venuti a mancare nel giorno di Natale

Esattamente tre anni dopo la morte di George Michael (a Natale 2016, 25 dicembre), è venuta a mancare all’età di 55 anni sua sorella Melanie Panayiotou, a Londra. A riportare la notizia è stato il Mirror che ha reso noto che l’accaduto è stato scoperto dalla sorella maggiore, il 25 dicembre 2019. La donna, entrata nell’abitazione di Melanie, l’ha trovata senza vita, riversa a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi. Tuttavia non c’è stato nulla da fare. D’altra parte la polizia di britannica, sempre in data 25 dicembre 2019, è stata avvisata del decesso di una donna di mezz’età. Decesso avvenuto in un quartiere residenziale della metropoli inglese. La segnalazione è stata fatta alle 19.35 circa. Un fatto che sta destando diversi sospetti sul drammatico ritrovamento del corpo esanime.

George scomparso a 53 anni, Melanie a 55: coincidenza inquietante sul giorno della morte dei due fratelli

Ricordiamo che George Michael è scomparso all’età di 53 anni. Ora la morte della sorella a 55 con una tanto incredibile quanto inquietante coincidenza: i due fratelli sono morti nel medesimo giorno. Due decessi accaduti a distanza di tre anni esatti. Attualmente non è chiara la dinamica che ha portato alla morte Melanie Panayiotou. Se ne saprà di più nelle prossimi ore con il procedere delle indagini. Di George Michael si era tornati a parlare anche negli scorsi mesi, più precisamente sul finire di ottobre, quando l’ex compagno Fadi Fawaz era balzato su Twitter scrivendo una serie di gravi accuse sulla popstar.

La follia di Fadi Fawaz, ex di George Michael

I cinguettii di Fawaz provocarono un gran trambusto sul web. Diversi gli utenti che, tra l’incredulo e l’arrabbiato, replicarono rabbiosamente all’ex parrucchiere 46enne, evidentemente rancoroso per come sono andate le cose dopo la morte di Michael. “Era sieropositivo…”, “Non ha mai scritto la sua musica…” e altre follie sono fuoriuscite dall’account di Fadi. Tra l’altro, furono in fretta fugati anche i dubbi su un possibile hackeraggio del suo account, visto che lui stesso postò un selfie dopo aver vomitato gli insulti. Come a dire: “Tutta farina del mio sacco”.