George Michael, follia dell’ex: le gravi accuse e la rabbia dei fan

George Michael, le pesanti accuse dell’ex Fadi Fawaz: “Era sieropositivo e noioso a letto”. Il rancore e le insinuazioni prive di fondamento

Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael, nelle scorse ore è balzato su Twitter scrivendo una serie di gravi accuse sulla popstar scomparsa nel 2016. I cinguettii hanno provocato l’immediata reazione di diversi utenti, che tra l’incredulo e l’arrabbiato hanno replicato rabbiosamente all’ex parrucchiere 46enne, evidentemente ancora rancoroso per come sono andate le cose dopo la morte di Michael. “Era sieropositivo…”, “Non ha mai scritto la sua musica…” e altre follie sono fuoriuscite dall’account di Fadi. Tra l’altro, al momento, fugati anche i dubbi su un possibile hackeraggio del suo account, visto che lui stesso ha postato un selfie dopo aver vomitato gli insulti. Come a dire: “Tutta farina del mio sacco”.

Tutte le accuse di Fawaz a Michael

“George era sieropositivo” scrive Fawaz. Subito dopo aggiunge: “Lo abbiamo scoperto a Vienna, subito dopo la sua malattia”. E ancora: “Lui non ha mai scritto la sua musica. Ha pagato altre persone affinché scrivessero musica al posto suo, fingendo di essere lui l’autore. Dopotutto, non era così talentuoso…”. Il risentimento di Fadi è talmente denso che ci sono anche sprezzanti parole sull’intimità condivisa con l’artista: “A letto con lui è stato così noioso…” (questo tweet è poi stato rimosso). L’ex parrucchiere dichiara anche di aver fumato del crack con l’ex compagno. Tutte accuse lanciate senza uno straccio di prova.

Fadi Fawaz, il periodo buoi dell’ex di George Michael

Fadi Fawaz è stato l’ultimo fidanzato di George Michael. Escluso dal testamento della popstar, con il quale ha convissuto per quattro anni, sta affrontando un periodo molto difficile. Cacciato dalla villa da 5 milioni di dollari in cui abitava con l’artista (disse di aver ricevuto l’autorizzazione per viverci dallo stesso George) oggi starebbe vivendo una grave crisi, anche economica. Pochi mesi fa è inoltre stato arrestato per aver provocato danni consistenti alla dimora stessa da cui è stato allontanato.