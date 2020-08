George Michael, l’ex Fawaz arrestato: si aggirava a Londra con un martello

Fadi Fawaz, l’ex fidanzato di George Michael, si è aggirato per le vie di Londra armato di un martello con cui ha colpito diverse automobili. A testimoniarlo sono dei video divulgati sui social, registrati da un comune cittadino, che ha accusato l’hairstylist di aver causato danni alla sua vettura. Fawaz ha dichiarato che invece si trattava della sua automobile prima di darsi alla fuga. Fuga che però si è presto conclusa con l’arresto, come riporta il The Sun che aggiunge che le vetture colpite dall’uomo sarebbero state tre: una Mercedes, una BMW e una Toyota Auris. Anche in questo frangente l’episodio è stato filmato e si vedono degli agenti che scendono dalla macchina, si avvicinano, lo afferrano e lo mettono a terra, ammanettandolo. Non è la prima volta che Fawaz finisce al centro della cronaca britannica per atteggiamenti alquanto opinabili.

George Michael, l’ex fidanzato arrestato: si aggirava per le strade di Londra con un martello

Secondo le fonti dei tabloid di oltremanica, l’uomo ha soggiornato in hotel dopo che l’anno scorso era stato mandato via dalla casa in cui aveva vissuto con George Michael. Il fatto si inserisce nelle polemiche sul testamento lasciato dall’artista. Testamento dal quale l’hairstylist è stato escluso a differenza di altre persone che hanno beneficiato di un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari. La vicenda ha indispettito non poco Fawaz che dopo aver saputo delle scelte del compagno ha devastato il suo appartamento, venendo arrestato più di un anno fa. Ma la sua rabbia non si è fermata a quell’episodio: qualche mese dopo hanno fatto parecchio scalpore dei suoi tweet in cui ha infangato la memoria della popostar.

Fawaz e i colpi di testa dopo la scomparsa di George Michael

Fawaz, su Twitter, in un impeto di ira, scrisse che George Miachel “era sieropositivo” e che non aveva mai scritto musica da solo pagando sempre gli altri per farlo e aggiungendo che dopotutto “non era così talentuoso”. Qualcuno pensò che l’account dell’hairstylist sulla piattaforma dei cinguettii fosse stato hakerato ma fu il diretto interessato a levare ogni dubbio sulla questione, pubblicando una sua foto e provando che c’era proprio lui dietro a quei messaggi rabbiosi. Ricordiamo che fu Fawaz a trovare il cadavere dell’artista nel 2016, nel giorno di Natale. Il corpo fu rinvenuto nell’appartamento londinese in cui i due uomini convivevano. Lo stesso appartamento sfasciato in seguito da Fadi.