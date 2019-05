George Clooney, dieta: cosa mangia e beve per restare giovane

George Clooney si è recentemente confidato al settimanale ‘Oggi’, rivelando diverse chicche curiose sulle sue abitudini quotidiane. L’attore hollywoodiano, che proprio stasera 21 maggio sbarca su Sky Atlantic con la serie tv Catch-22, ha parlato anche molto dell’Italia. Non è un mistero che la star sia innamorato del Bel Paese, in particolare del Lago di Como, dove ha acquistato una villa mozzafiato nella località di Laglio. Ora, però, il suo cuore batte pure per un’altra zona fantastica dello Stivale: la Sardegna, isola in cui ha girato parte delle scene di Catch-22 e in cui ha trovato nuove pietanze gustose da aggiungere alla sua dieta.

“La Sardegna è come una seconda casa italiana”

“La Sardegna è come una seconda casa italiana, per noi, dopo Laglio“, ha raccontato George al settimanale Oggi. “Adoro il pane Carasau! – ha aggiunto – Ne mangerei a quintali. E poi il mirto: lo conosco da 20 anni, ma bevendolo tutti giorni per mesi… Guardami: non mi ha fatto ringiovanire?”. Pare proprio che il divo a stelle e strisce abbia trovato il segreto per restare sempre in forma. Ma le chicche non sono finite qui, visto che ha narrato anche uno dei suoi spassosi scherzi durante il suo soggiorno sardo in cui ha girato la nuova serie tv. “L’ultimo l’ho fatto alle due signore e al cuoco che mi tengono casa, qui in Sardegna…”

Clooney inedito: lo scherzo alle signore e al cuoco sardo

“Amal si preoccupa sempre se Alexander (uno dei loro due gemelli, ndr) fa la cacca. Così ho preso un pannolino nuovo, l’ho imbrattato di Nutella e infilato nella pattumiera”, ha spifferato un divertito Clooney che ha aggiunto: “Ho chiamato le signore e tutto preoccupato ho chiesto anche al cuoco, in italiano: ‘Alexander ha fatto pipi o pupù?’. Loro non parlano inglese e il mio italiano è catastrofico. Così ho prelevato il pannolino dalla pattumiera e, per capire se fosse pieno di cacca o di pipì, l’ho leccato da cima a fondo”. E poi? Qual è stata la reazione dei malcapitati? “‘Sì, sì, è proprio cacca!’, ho esclamato tutto contento. Dovevi vederli: mani nei capelli, bocche aperte e occhi sbarrati”. Nemmeno l’umorismo manca a George. Ma ce l’avrà un difetto?