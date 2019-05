Catch 22 su Sky con George Clooney: trama, cast e numero puntate

Catch 22 su Sky Atlantic con George Clooney: di cosa parla e quante puntate sono

Partirà martedì 21 maggio su Sky Atlantic la nuova serie tv con protagonista George Clooney: Catch 22. Basata sull’omonimo romanzo di successo di Joseph Heller (conosciuto in Italia con il titolo di Comma 22), il nuovo telefilm racconta le avventure dei giovani aviatori statunitensi di stanza in Italia durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. La fiction è composta da sei episodi: ogni martedì sera andranno in onda due episodi per tre prime serate. Catch 22 verrà trasmessa alle 21.15 su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno. La serie integrale si potrà poi vedere pure su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su Now Tv.

La trama della nuova serie tv Catch 22

Catch-22 segue le avventure di uno squadrone di giovani aviatori dell’esercito degli Stati Uniti, di stanza in Italia negli anni Quaranta, durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della trama c’è il Capitano John Yossarian (detto YoYo), un bombardiere dell’Air Force che per evitare la guerra aveva scelto di arruolarsi in aviazione, sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo addestramento. Yossarian è un anti-eroe ribelle che si sforza di mantenere il suo equilibrio mentale, lottando contro il sistema militare.

Ritrovatosi suo malgrado a combattere in Europa, si dichiara pazzo per essere esentato dalle missioni di volo, finendo per incappare nel paradossale “comma-22”, che stabilisce che chi è pazzo può chiedere di essere esonerato, ma nel momento stesso in cui lo richiede dimostra di essere sano di mente, perché solo un pazzo vorrebbe continuare a volare in quelle missioni. Attorno alle vicende degli aviatori si avvolge una ragnatela burocratica di cui sono protagonisti gli ufficiali superiori, che si intromettono di continuo nella storia di YoYo e dei suoi commilitoni.

Dove è stata girata la serie Catch 22

Catch 22 è stata girata tra il Lazio e la Sardegna nell’estate 2018. Qui tra l’altro George Clooney -che è attore (indossa i panni del tenente Scheisskopf), produttore e regista della fiction- ha avuto un brutto incidente in moto che lo ha portato a lasciare momentaneamente l’Italia per qualche settimana. Il set della fiction è stato costruito dove sorge l’aeroporto dismesso di Venafiorita, nei pressi di Olbia, la cui pista è tuttora funzionante.

Chi sono gli attori della serie Catch 22

Oltre a George Clooney nel cast di Catch 22 ci sono: Christopher Abbott (conosciuto per il ruolo di Charlie in Girls), Hugh Laurie (l’indimenticabile Dottor House), Kyle Chandler (già visto in Ultime dal cielo), Austin Stowell e l’italiano Giancarlo Giannini.