George Ciupilan, il demone dell’alcol è tornato: “Vi dico come sto”

A Casa SdlTv George Ciupilan ha confessato di essere ricaduto nel demone dell’alcool. L’anno scorso lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello Vip dove aveva confessato di essere stato un alcolista ma che ne era uscito. Oggi, a distanza di un anno, è ricaduto nel tunnel, da cui ne sta venendo fuori da circa due settimane.

La rinascita c’era stata il 30 gennaio 2022, data che si è anche tatuato. Poi l’entrata nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre 2022, percorso che è terminato per lui con la finale a gennaio 2023. Il ragazzo ha raccontato che, dopo i primi due mesi, è tornato alla vita di tutti i giorni e questo l’ha fatto ricadere nel tunnel.

“Ho avuto un momento di chiusura, ricerca di me stesso. Mi ero un po’ perso per la mia strada, non riconoscevo più i miei obiettivo, le cose che volevo raggiungere, la mentalità che avevo prima. Piano piano sono riuscito a riconquistarla. Dopo il Grande Fratello sono tornato alla mia vita normalmente i primi due mesi. Poi ho sbagliato determinate strade e determinati modi di vedere le cose. Adesso, da due settimane, sto benissimo e sto riprendendo a lavorare e fare attività fisica. Sono andato un po’ alla ricerca di me stesso. […] Lo dico pubblicamente, c’è stata una serata dove ho rotto il patto dell’alcool. Ci sono ricaduto di nuovo, poi la mattina seguente mi sono ripromesso di non farlo più. L’ho fatto perché non avevo un obiettivo prefissato, non avevo una strada ben precisa. Mi sono perso e ho sbagliato anche con tante persone vicine a me“

Ciupilan non si aspettava di ricascarci. Ha spiegato che forse, per carattere, si è fatto sopraffare dalle cose e non ha saputo mantenere salda la decisione presa e gli obiettivi che si era prefissato. Importanti per lui sono state le persone che hanno cercato di aiutarlo.

“Ho iniziato a mettermi di nuovo in sesto. Tante persone vicine a me hanno cercato di darmi una mano. Io ero un po’ come al Grande Fratello e non mi esponevo, poi mi sono liberato. Ora sto ascoltando di più, prima mettevo un muro“

I rapporti con gli ex concorrenti

George nell’intervista ha poi rivelato in che rapporti è con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip della sua edizione. Ciupilan ha raccontato che attualmente vive a Milano con Matteo Diamante. Sembra cambiato invece il rapporto con Nikita Pelizon, vincitrice dell’edizione. I due avevano stretto un’amicizia molto forte all’interno della Casa.

“Io e Nikita ci siamo sentiti meno, abbiamo perso un po’ i rapporti. Non è dato dal fatto che convivo con Matteo ma non ci scriviamo“

Ciupilan ha però confessato di essere rimasto in buoni rapporti con Daniele Dal Moro e con Pamela Prati con cui si sente ogni tanto.

I problemi con l’alcol

All’interno della Casa del Grande Fratello, George aveva raccontato dei suoi problemi con l’alcool e di come ne era uscito. Il ragazzo aveva spiegato di essere caduto nella dipendenza a causa del successo arrivato tutto insieme quando era ancora troppo giovane. Infatti Ciupilan è stato molto seguito dal pubblico da quando ha partecipato al Collegio.

L’alcolismo, come ha raccontato in Casa, lo ha portato a fare cose di cui si è pentito. Beveva per non sentire la pressione, ma così gli tornavano in mente tutti i brutti ricordi del passato.