Geolier, spunta l’ex fidanzata al concerto: ritorno di fiamma?

Ieri, 23 giugno, Geolier ha tenuto la terza e ultima delle sue tre date sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il rapper napoletano è riuscito a radunare ben 145mila spettatori, regalando ai suoi fan uno spettacolo indimenticabile. Sul palco, il cantante ha invitato diversi colleghi e amici ad esibirsi con lui, come Gigi D’Alessio, Lazza, Rose Villain, Rocco Hunt, Tony Effe e tanti altri. Inoltre, anche tra il pubblico sono apparsi molti volti noti, tra cui Giulia De Lellis, Nicolò De Devitiis e Stefano De Martino, che ha assistito a ben due delle tre serate.

Durante lo show, poi, Geolier ha fatto una dedica speciale alla sua ex fidanzata, Valeria D’Agostino. Da poche settimane, il rapper ha rilasciato il suo nuovo album “Dio lo sa“, all’interno del quale racconta della fine della storia d’amore con la ragazza. Proprio prima di cantare uno di questi brani, intitolato “Si stat tu”, ha detto: “Il prossimo pezzo l’ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale A Napoli si dice ‘È a femmena ca t fa omm’. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io”.

Delle parole che hanno spiazzato i suoi fan, dato che proprio pochi giorni fa il cantante ha ufficializzato la separazione. Dopo mesi di voci di crisi, in un’intervista ad Esse Magazine, Geolier ha parlato del dolore vissuto nell’ultimo periodo dopo la rottura, confessando di star ancora cercando di superare la cosa. Ricordiamo che il rapper e Valeria erano fidanzati da molti anni, precisamente dal 2018. Un amore intenso e pieno di alto e bassi il loro, che pare aver raggiunto un punto d’arresto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

Geolier e l’ex fidanzata di nuovo insieme: cos’è successo

Tuttavia, ieri, 23 giugno, Valeria D’Agostino è stata beccata allo stadio Maradona. In realtà, la giovane napoletana era stata avvistata anche durante le due serate precedenti, sebbene ci siano testimonianze che affermano di averla vista lasciare il concerto dopo pochi minuti. Durante l’ultima data, invece, la napoletana è stata vista proprio nel backstage insieme a Geolier e tutto il suo team. Sui social, infatti, ha iniziato a circolare un video dei due insieme che posano per una foto.

Nel video in questione, i due sembrano piuttosto distanti, e alcuni hanno notato un’espressione malinconica nel rapper. Per questo motivo, molti credono che siano semplicemente rimasti in buoni rapporti e che lei abbia voluto sostenerlo in un momento così importante per lui. D’altro canto, invece, c’è chi crede che Geolier e Valeria siano di nuovo tornati insieme. A questo punto, non resta che aspettare una conferma dei diretti interessati per scoprire la verità.