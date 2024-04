Geolier, dedica struggente alla fidanzata: Maria Esposito reagisce

Geolier rompe finalmente il silenzio dopo le insistenti voci di rottura con la storica fidanzata. Ma, si proceda con ordine. Dopo il Festival di Sanremo (che lo ha visto posizionarsi al secondo posto), si è diffusa l’indiscrezione che la lunga storia con Valeria D’Agostino fosse giunta al termine. Il tutto è iniziato quando la ragazza ha eliminato tutte le foto dal suo profilo Instagram e tolto il segui al cantante. Inoltre, i due non sono stati visti insieme per diverso tempo, apparendo spesso in luoghi diversi. Questo è particolarmente insolito dato che Valeria è solita accompagnare sempre il rapper nei suoi impegni lavorativi.

Le voci si sono poi intensificate quando nel programma RTL 102.5 hanno rivelato che Geolier avrebbe iniziato una relazione con Maria Esposito, la protagonista di Mare Fuori. L’attrice non ha mai nascosto di essere una grande fan del rapper, tanto che il giovane napoletano ha voluto sceglierla come protagonista del suo brano sanremese, I p’ me, tu p’ te. Tuttavia, entrambi hanno negato immediatamente il gossip, ribadendo di essere semplicemente buoni amici.

D’altro canto, però, né Geolier né Valeria hanno commentato pubblicamente le voci sulla loro rottura, almeno fino ad ora. Poco fa, il rapper ha pubblicato una serie di video e foto insieme alla fidanzata, con una struggente dedica. Sebbene abbia ammesso che l’ultimo periodo è stato difficile per loro, Geolier ha espresso l’immenso amore che prova per Valeria e la convinzione che lei sarà sempre la donna della sua vita. Ecco le sue parole:

Questo periodo è stato troppo sia per me che per te. Ma alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra dieci anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te. Tu mi hai dato un’educazione quando non l’avevo, mi hai dato amore quando non conoscevo la parola, mi hai dato un’auto quando stavo a piedi e questo non lo dimenticherò mai. La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo e tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi inspirerebbero tutte hit che ti ho dedicato, perché sono diventate hit perché erano dedicate a te. Solo tu, solo noi. Tu Sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no.

Il post è stato immediatamente invaso da una miriade di reazioni da parte degli utenti e anche da molti colleghi di Geolier, come Lazza, Gigi D’Alessio, Rose Villain e tanti altri. Tra questi, c’è anche una persona in particolare che ha reagito a questa dolcissima dedica. Si tratta di Maria Esposito, che ha messo mi piace al post di Geolier con la fidanzata. Un gesto che ha messo a tacere ulteriormente ogni tipo di gossip.

C’è da dire, però, che la dedica di Geolier ha avuto interpretazioni contrastanti. Da un lato, le parole del rapper hanno commosso molti dei suoi seguaci; ma dall’altro, alcuni temono che possano preannunciare un addio. La frase “anche se finiscono” ha particolarmente allarmato diversi fan. In ogni caso, è indubbio che tra Geolier e Valeria ci sia un legame profondo di amore e affetto.