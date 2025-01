Geolier: presto papà? Arriva la frecciata in risposta a Corona

Poteva essere la prima gravidanza vip annunciata del 2025, e invece niente! Fabrizio Corona aveva annunciato che Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide Frattesi e fidanzata di Geolier, sarebbe in dolce attesa. Peccato che fosse tutta una fake news! A smentire è stato proprio il cantante napoletano!

L’influencer 22enne e il rapper napoletano sono legati sentimentalmente dalla scorsa estate: Geolier aveva provato a nascondere la relazione fino a che non furono paparazzati insieme in Sardegna. Dopo aver reso la storia ufficiale, ora ci mancava effettivamente il coronamento dell’amore. Ed è proprio Corona a mettere in giro la voce che Chiara fosse incinta già da un paio di mesi. L’indiscrezione è passata poi dall’ex re dei paparazzi agli esperti di gossip, che hanno ricevuto poi messaggi di smentita dagli amici della coppia. Se fosse stata incinta se ne sarebbero di certo accorti, anche perché la ragazza partecipa alle feste in cui si mostra sui social bevendo drink senza problemi! La voce è arrivata anche ai diretti interessati che hanno smentito.

Geolier smentisce Corona: nessuna gravidanza in vista

La risposta di Emanuele Palumbo, vero nome di Geolier, non si è fatta attendere! Dopo che il capo di Dillinger News e Deianira Marzano hanno sparso voci sulla sua paternità, corroborate anche da conferme da parte di vip anonimi, il rapper ha voluto dire la sua. E per smentire tutto è bastato pubblicare delle emoji che ridono sulle sue storie Instagram, come a prendere in giro Corona e i gossippari! Quindi per ora niente bimbi in vista per Geolier e Chiara Frattesi, che ha sempre dichiarato di avere un sogno da realizzare: diventare una giornalista sportiva, seguendo le orme di Diletta Leotta. La bellezza non le manca, e poi, come si dice in gergo, giocherebbe in casa visto che suo fratello è una delle punte di diamante dell‘Inter!

Geolier invece è reduce da un 2024 indimenticabile: il successo e il podio a Sanremo che lo hanno consacrato tra i big della musica italiana, tour tutto esaurito in giro per l’Italia, che seguirà anche nel 2025 nei maggiori palazzetti e stadi. Ora, mai dire mai, questa volta non era vero ma chissà se prima o poi i due coroneranno il loro amore con un figlio! Ecco la storia Instagram con cui il rapper ha smentito la notizia sulla presunta gravidanza di Chiara Frattesi!