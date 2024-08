Geolier, con la Frattesi fa sul serio: ma non manca la frecciata all’ex

Geolier sembra fare sul serio con Chiara Frattesi. È passato circa un mese da quando si è diffusa la notizia di una loro frequentazione e, da allora, i due sono inseparabili. Il cantante e la modella sono stati avvistati insieme in vacanza tra la Sardegna e Ibiza, e lei è ormai sempre presente nel backstage dei concerti del rapper. Nonostante ciò, hanno evitato di confermare il flirt pubblicamente, almeno fino ad ora. Nelle ultime ore, infatti, Geolier ha dedicato alla sorella del calciatore dell’Inter un paio di gesti che non sono passati inosservati.

Prima, il rapper napoletano ha pubblicato una storia dove si vede Chiara guardare dal telefono la sua esibizione alla Notte della Taranta (esibizione, tra l’altro, fortemente criticata dal pubblico). Sebbene non abbia inquadrato il viso della ragazza, è stato possibile riconoscerla dalle mani. Poco dopo, ha iniziato a seguirla su TikTok, segnando il suo primo follow sulla piattaforma, dato che fino a quel momento non aveva mai seguito nessuno. Dunque, pian piano, pare che Geolier stia uscendo allo scoperto con l’influencer, senza più nascondersi.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web e i fan non hanno reagito molto bene a queste news. In tanti, infatti, non approvano questa relazione poiché ancora legati alla storica fidanzata del partenopeo, Valeria D’Agostino. Proprio ieri, 26 agosto, Chiara Frattesi ha condiviso su Instagram una foto in cui era su una moto d’acqua (simile a quella pubblicata da Geolier). Ma, a causa dell’ondata di critiche ricevute, è stata costretta a chiudere i commenti sul suo post.

Ad ogni modo, nonostante la relazione con Chiara sembra andare a gonfie vele, Geolier continuerebbe a lanciare frecciatine alla sua ex fidanzata. Ricordiamo che Emanuele Palumbo (questo il suo vero nome) e Valeria D’Agostino sono stati insieme per ben 6 anni, prima di lasciarsi pochi mesi fa. Lo scorso giugno, durante i suoi concerti allo Stadio Maradona di Napoli, il rapper aveva fatto diverse dediche all’ex fidanzata, manifestando il suo sentimento ancora molto vivo. Nonostante la giovane fosse presente agli spettacoli, la coppia non è comunque tornata insieme. Difatti, successivamente, Valeria è volata a Miami mentre lui ha iniziato a frequentare la Frattesi.

Tuttavia, Geolier pare aver ancora qualcosa da dire all’ex fidanzata. Dopo aver iniziato a seguire Chiara su TikTok, il cantante ha pubblicato dei video in cui appare su una moto d’acqua e canta una canzone il cui testo sembra essere diretto proprio a Valeria. “Quante chiamate senza una risposta hanno provato a farmi male, mi sono messo al primo posto. T’ho dato tutto quello che avevo, t’ho detto tutto quello che sentivo e mi sono messo al primo posto”, si sente dire in napoletano da Geolier mentre intona il brano dei “Co’Sang”.

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che queste rimangono solamente teorie dei fan dato che, al momento, non si hanno dettagli sull’attuale rapporto tra Geolier e l’ex fidanzata Valeria.