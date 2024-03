Geolier e Ultimo, duetto: la stoccata a Mahmood e Angelina Mango

Per la prima volta, due tra i nomi più importanti dell’attuale panorama musicale italiano si sono uniti per cantare insieme in un inedito duetto. Di chi si tratta? Di Ultimo e Geolier, reduce dal successo del Festival di Sanremo. Ieri, 21 marzo, i due artisti hanno annunciato la collaborazione su Instagram con un video che nel giro di pochi minuti ha fatto milioni di visualizzazioni, con altrettanti numerosissimi commenti anche da parte di personaggi noti come Gigi D’Alessio e Belen Rodriguez. Insomma, un’unione inaspettata la loro, che ha letteralmente mandato in tilt il web.

Ebbene, all’1 di notte del 22 marzo, è uscito infine il brano “L’ultima poesia” su tutte le piattaforme digitali. Nella canzone, Ultimo sperimenta per la prima volta con il napoletano, fondendo due mondi diversi tra le melodie del cantante romano e il suono dei versi neomelodici di Geolier. Nel giro di poche ore, il pezzo ha scalato le classifiche musicali e ottenendo visualizzazioni record su Youtube. Insieme al brano, infatti, i due cantanti hanno rilasciato anche un video musicale, nel quale si raccontano diverse storie nella splendida cornice di Napoli. Tuttavia, alla fine del videoclip, appare una frase che non è affatto passata inosservata.

Il video si chiude con Geolier e Ultimo insieme in studio e con una frase esplicativa: “La voce è del popolo”. Non è difficile, infatti, capire il riferimento. I due cantanti hanno avuto un destino simile: entrambi hanno partecipato al Festival di Sanremo, uno nel 2019 e l’altro nel 2024, finendo secondi. In entrambi i casi, nonostante avessero vinto il televoto battendo i loro rivali, Mahmood e Angelina Mango, sono stati penalizzati dai voti della sala stampa.

Indimenticabile lo sfogo di Ultimo contro i giornalisti, contro i quali sembra serbare rancore ancora oggi. Per questo, in tanti credono che i cantanti abbiano voluto lanciare una frecciatina proprio alla sala stampa di Sanremo. Tuttavia, c’è chi non ha apprezzato questo gesto. Alcuni, infatti, credono che la frase non sia rispettosa nei confronti di Angelina Mango e Mahmood, sminuendo in questo modo le loro rispettive vittorie. Sui social, c’è chi li ha accusati di essere dei “rosiconi” e di non saper accettare la sconfitta.

D’altro canto, c’è chi li difende, spiegando che non era loro intenzione attaccare Angelina e Mahmood, ma solo esprimere frustrazione per il pessimo trattamento ricevuto dai giornalisti.