Geolier dimentica l’ex: scoppia la passione con Chiara Frattesi

Geolier dimentica la storica ex fidanzata. Poche settimane fa, il cantante napoletano ha confermato la rottura con Valeria D’Agostino dopo 6 anni insieme. Le prime voci di crisi si sono diffuse dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, con tanto di gossip su un presunto flirt tra Geolier e l’attrice Maria Esposito. Successivamente, il rapper ha smentito le voci con una lunga dedica a Valeria sui social, definendola la donna della sua vita e dichiarando che nessuna potrebbe mai prendere il suo posto. Tuttavia, con l’uscita del suo nuovo disco, i rumors di rottura hanno iniziato di nuovo a circolare.

Nel disco “Dio lo sa”, Geolier racconta in molte canzoni della sua relazione, esprimendo il dolore per la sua fine e l’amore che ancora provava per la fidanzata. Dopo mesi di gossip, il rapper ha poi confermato la separazione in un’intervista con Antonio Dikele ad Esse Magazine. Nonostante ciò, il cantante non sembrava aver superato ancora la storia.

Infatti, durante i suoi concerti allo Stadio Maradona dello scorso giugno, Geolier ha fatto una dedica a cuore aperto a Valeria prima di cantare una canzone scritta appositamente per lei: “Il prossimo pezzo l’ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice ‘è a femmena ca t fa omm’. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io”.

Valeria è stata poi beccata allo Stadio Maradona, dove ha assistito a tutti e 3 i concerti sold-out del rapper. Da lì, si pensava che i due si stessero riavvicinando. Ma, la napoletana ha poi pubblicato una storia su Instagram dallo spettacolo, augurando all’ex fidanzato di vincere sempre nella vita, indipendentemente da ciò che accadrà tra di loro. Nella storia si vedeva anche una chat tra i due ex, in cui Geolier le diceva di volerla al suo fianco durante il traguardo più importante della sua carriera.

Dunque, una fine quasi da ‘film‘ per una storia durata ben sei anni. Nel giro di poco tempo, però, sembra che il rapper abbia voltato pagina. Alcune ore fa, Alessandro Rosica ha svelato che Geolier starebbe frequentando Chiara Frattesi, la sorella del noto calciatore dell’Inter, Davide Frattesi.

Dopo la fine della storia con lo juventino McKennie, pare che la Frattesi abbia perso la testa per il cantante partenopeo. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, i due avrebbero passato una vacanza insieme in Sardegna e sarebbero ormai inseparabili. Al momento, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo, dunque queste rimangono indiscrezioni da prendere con le pinze.