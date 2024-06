Geolier compra una villa a Pozzuoli: il prezzo è da capogiro

È un periodo d’oro per Geolier. Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo con la sua “I’ pe me tu pe te”, lo scorso 7 giugno il cantante napoletano ha rilasciato il suo nuovo album, “Dio Lo Sa”. Ovviamente, il disco è subito finito ai vertici delle classifiche, ottenendo un record di ascolti e stream. Inoltre, tra pochi giorni si esibirà per la prima volta allo stadio Maradona, dove farà tre date che sono già sold-out, per poi continuare il tour nei più importanti palchi d’Italia. Nonostante questo straordinario successo, Geolier ha continuato a vivere a Secondigliano, il quartiere in cui è nato e cresciuto, nella casa di famiglia. Questo, almeno, fino ad ora.

Il rapper ha infatti acquistato una villa di lusso a Pozzuoli, ai Campi Flegrei, restando ancora legato alla sua amata terra. Si tratta di una zona che proprio recentemente è stata colpita dalle scosse di terremoto provocate dal bradisismo, ovvero il fenomeno associato al vulcanismo che si manifesta con un ciclico sollevamento o abbassamento del terreno. La casa si trova all’interno di un parco privato su Via San Gennaro Agnano. Recentemente, era uno degli immobili di prestigio elencati dalla Knight Immobiliare, un’agenzia specializzata in case di lusso che l’ha proposta sul mercato a partire da gennaio.

Dunque, com’è esattamente la nuova residenza di Geolier? Come riportato da Fanpage, la lussuosa villa è composta da 3 piani, collegati da scale a chiocciola, coprendo una superficie di circa 400 mq. L’interno presenta uno stile minimalista con pareti completamente bianche, comprende un ampio salone con cucina open space circondata da ampie vetrate, quattro camere da letto, sette bagni, una palestra e un’area relax dotata di idromassaggio e sauna in stile finlandese. Inoltre, possiede uno spazio esterno di ben 1500 mq, che include giardini ben curati e terrazze panoramiche. Tra queste, richiama particolarmente l’attenzione quella con piscina a sfioro che offre una vista mozzafiato su Capri e Nisida.

Il prezzo di questa villa è realmente da capogiro: a quanto pare, infatti, il costo si aggirerebbe ai 2/3 milioni di euro. Al momento, Geolier non ha ancora mostrate le immagini della sua nuova casa sui social, ma probabilmente vedremo presto le prime foto del rapper in questa residenza da sogno.