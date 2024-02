Geolier: bagno di folla per il ritorno a Napoli

Geolier a sorpresa si è classificato secondo al festival di Sanremo. Con una canzone interamente in napoletano il ragazzo ha portato in alto l’amore per la sua città e per i napoletani.

Con la canzone I p’ me, tu p’ te, Geolier ha trionfato e seppur è stato battuto da Angelina Mango, per il pubblico il vero vincitore è lui, avendo ottenuto il 60% di voti. Poche ore fa è tornato a Napoli ed è stato accolto da moltissima gente.

Un bagno di folla, cori, fumogeni e fuochi d’artificio, è questa l’accoglienza per un giovane ragazzo del 2000 che ha portato in alto la città di Napoli e la tradizione campana, di cui tutti ne vanno fieri. Il giovane ha però vinto la serata delle cover ed anche in quel caso il napoletano ha fatto da padrone grazie ai duetti con Gué, Luché e Gigi D’Alessio.

Ora ad accoglierlo i tanti concittadini che sono fieri di lui e che si sono impegnati a votarlo per vederlo trionfare. A prescindere da tutto, Geolier si porta comunque un grande successo a casa, soprattutto perché ha avuto la possibilità di farsi conoscere da un pubblico più vasto e le sue canzoni verranno ascoltate sempre di più in tutte le altre parti d’Italia e non solo. Cosa che in parte veniva già fatta.

La vittoria della cover e le contestazioni

Con un medley di Strade e in duetto con Gué, Luché e Gigi D’Alessio, Geolier ha battuto Angelina Mango e si è aggiudicato il premio per la miglior cover. Ciò ha generato molte polemiche soprattutto perché c’erano proposte migliori ed anche meglio eseguite.

Ma ciò che ha creato davvero fastidio è stato l’atteggiamento del pubblico presente all’Ariston. Appena è stato annunciato il vincitore ci sono stati tanti fischi e quando il ragazzo è uscito per cantare, molti si sono alzati e se ne sono andati.

Probabilmente lo stesso pubblico non avrebbe mai accettato una sua vittoria al festival. Nonostante ciò, Napoli è stata pronta ad accogliere a braccia aperte questo giovane ragazzo talentuoso. E la festa e la gioia sono state grandi, come se avessero vinto uno scudetto.