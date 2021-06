Genoveva Una Vita, Clara Garrido si è innamorata sul set: chi è il fidanzato

Clara Garrido, Genoveva di Una Vita, si è innamorata sul set di Acacias 38. A rivelarlo è la stessa attrice spagnola in una nuova intervista. L’interprete della spietata dark lady del ricco quartiere di Spagna confessa che proprio grazie alla soap opera ha trovato l’amore. Al sito QueMedices, fa sapere che il suo attuale fidanzato è uno dei registi. Si sono conosciuti sul set e si sono innamorati. Ora le dispiace non lavorare più insieme a lui. La soap in Spagna ha già avuto una conclusione e le riprese, dunque, si sono ormai concluse.

Spera di poter ritrovarsi di nuovo a lavorare insieme a Nico, il regista. “Mi ha reso tutto molto facile”, confessa Clara Garrido. Ha trascorso anni sul set di Acacias 38, lavorando per la soap TVE. Ora che la telenovela si è conclusa, l’attrice non vede l’ora di buttarsi in nuovi progetti. Interpretare Genoveva Salmeron in Una Vita per lei è stato “un dono assoluto”. Girare l’ultima scena è stato molto bello. Tutti coloro che erano presenti sul set hanno applaudito.

Guardare le vie di Acacias per l’ultima volta “è stato impressionante”. Con sé porta la sensibilità di Genoveva, sebbene abbia il suo lato oscuro. Infatti, non ha mai pensato alla Salmeron come una persona malvagia. Nelle prossime puntate che andranno in onda in Italia, la dark lady continua a rivestire un ruolo centrale nel quartiere. Dopo la morte di Ursula, ha ufficialmente preso lei il posto della ‘cattivona’. Dunque, i telespettatori italiani possono attendere qualunque colpo di scena da parte sua.

Le anticipazioni segnalano che riesce a raggiungere il suo più grande obbiettivo: sposare Felipe. Ebbene, sebbene faccia una corsa contro il tempo, Marcia non riesce a fermare il matrimonio. La Sampaio, attraverso Andrade, scopre la verità sull’alleanza tra Genoveva e Santiago. Ora è pronta a tutto pur di mettere in guardia l’avvocato e di allontanarlo dalla dark lady. Riesce nel suo intento? Probabilmente sottovaluta la crudeltà della Salmeron.

Una Vita, gli amori sul set di Acacias 38

Quello tra Clara Garrido e Nico non è l’unico amore nato sul set della nota soap spagnola. Infatti, Alvaro Quintana (Antonito Palacios) è felice insieme a Blanca, la quale faceva parte del team tecnico della telenovela. Proprio durante le riprese, l’attore decise di farle un’emozionante proposta di matrimonio! Ora sono una famiglia insieme al loro primo figlio, Bruno.

A breve Antonito diventa padre anche nella trama della soap. Tra qualche puntata, Lolita dà alla luce il piccolo Moncho e non mancano i problemi!