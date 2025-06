Genny Urtis: “Chi è la mia migliore cliente vip, continua a rifarsi i glutei”

Meglio clienti comuni rispetto ai vip. I primi pagano sempre, i secondi spesso fanno le bizze e hanno pretese da star. Parola di Genny Urtis, personaggio televisivo, chirurgo plastico e imprenditrice attiva nel settore immobiliare. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, il fu Giacomo ha parlato a ruota libera di lavoro e vita privata. Da tre anni a questa parte ha iniziato un processo di transizione. Oggi si sente donna a tutti gli effetti. Non ha effettuato la transizione completa, vale a dire che il suo organo riproduttivo è rimasto quello della nascita. Si è però rifatto il seno.

Genny Urtis e la transizione: “Mi chiedono di uscire gli amici di mio padre”

Non era in programma l’operazione. Ha deciso di finire sotto i ferri su due piedi: “Ho deciso nel giro di 10 giorni di farlo. Ero in clinica che lavoravo, il chirurgo con cui lavoro mi ha detto “Perché non facciamo il seno?”. Ho preso la decisione così d’emblée“. Un giorno completerà la transizione oppure è appagata così? “Faccio le cose che mi sento in quel momento. Può succedere pure che domani mi arriva l’amico “Oh, perché non lo tagliamo?” e io taglio. Oppure per 10 anni non lo faccio, oppure non lo farò mai, dipende come mi prende. Non voglio essere per forza… io adesso voglio essere quello che sono adesso. Non voglio essere quello che sarò in futuro”.

Al momento frequenta un ragazzo etero, professione industriale. Il giovane ha 24 anni, cioè 23 meno di lui: “E infatti sono tornata indietro di 30 anni improvvisamente. Ma capisci, io è come se fossi nata solo 3 anni fa. La vita mi ha dato una seconda possibilità. E adesso ci sono 24enni che si sposerebbero con me”.

Genny spesso si veste in modo provocante. Una scelta che non viene condivisa dal padre che spesso la critica suggerendole di coprirsi di più. Suggerimenti che finiscono presto nel dimenticatoio. “Gli ho detto “Ci sono i miei amici di quando ero piccolo, i tuoi amici che mi chiedono di uscire e tu sei triste””, ha rivelato Urtis, raccontando che è vero che ci sono amici del padre che le fanno il filo.

Francesca Cipriani e Fabrizio Corona, questione di glutei

Capitolo professionale. Genny è conosciuta da molti per essere il chirurgo dei vip. Con i famosi c’è sempre da stare in guardia. A detta sua, in generale non pagano. Non di rado c’è chi assume atteggiamenti controversi, per usare un eufemismo:

“Ci sono VIP e VIP. C’è il VIP che ti chiede quanto è, e visto che sono famosi ti fanno anche pubblicità. Poi ci sono quei VIP che fanno il giro delle sette chiese, vanno da tutti i medici. Ogni giorno apri le loro pagine Instagram e stanno da qualche chirurgo a farsi qualche trattamento – non so come non gli esploda la faccia. In generale il VIP, il personaggio, tende a non pagare. Preferisco avere persone di livello, magari anche quelle sono tirchiette, però pagano. Le persone normali sono quelle che non chiedono sconti e pagano quello che devono pagare”.

Per questo motivo preferisce avere a che fare con le persone non famose. Cliente vip migliore che ha avuto? Francesca Cipriani. Urtis ha svelato che la showgirl spesso si ritocca i glutei:

“Grandissima. Lei fa più che altro glutei. Ha dei bei glutei, però li mantiene perché la gente deve capire che per mantenere i glutei bisogna spendere e fare trattamenti. Il gluteo è un insieme di muscolo, grasso, pelle – la pelle può cedere, il muscolo si può afflosciare, quindi per mantenere un bel gluteo negli anni bisogna lavorarci sopra anche chirurgicamente”.

Domanda tecnica: concretamente, come si lavora un gluteo? “Filler, protesi, riempimento col grasso, acido polilattico, acido ialuronico, lifting dei glutei – dipende cosa c’è da fare. Fino ad arrivare allo sbiancamento anale. Faccio qualsiasi cosa che riguarda il gluteo, tutta quell’area là”. Gli interventi sono richiesti sia da donne che da uomini. Un vip che ha richiesto un trattamento? “Fabrizio Corona lo ha fatto da me. Siamo sui 3-4.000 euro tutto compreso”.

Il mancato invito al matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

Urtis in passato ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia c’era l’amica Francesca Cipriani. Ha anche conosciuto Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, che si sono sposati pochi giorni fa. E qui c’è il tasto dolente. Genny ci è rimasta piuttosto male per non aver ricevuto l’invito. E ha pure svelato un curioso aneddoto su quel che è avvenuto: