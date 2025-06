Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi: Bortuzzo e Lulù, chi è rimasto fuori

Quattro anni fa l’incontro al Grande Fratello Vip, nelle scorse ore le nozze in chiesa: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono sposati sabato 7 giugno 2025. Il matrimonio si è svolto nella Costiera Sorrentina, vicino al mare. Atmosfera ultra romantica e da sogno, con la sposa che è arrivata accompagnata dal padre Salvatore. Antinolfi, che prima di partecipare al GF Vip era divenuto fugacemente noto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez, aveva chiesto la mano della compagna lo scorso agosto, donandole un prezioso anello sull’isola greca di Milos.

Tutto è filato liscio durante i festeggiamenti del matrimonio, a cui hanno preso parte amici, parenti e conoscenti della coppia. Si è visto anche qualche vip. Presenti le influencer Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglià. E presente anche Manuel Bortuzzo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Parpiglia, il fatto che Bortuzzo abbia accettato l’invito avrebbe provocato la mancata partecipazione alle nozze delle sorelle Selassiè.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono diventati ufficialmente marito e moglie ❤️ Bellissimi ♥️ pic.twitter.com/4GKQRYiz57 — 🔴 NIKOL 👠🌺🌸👠 (@Nikol863180341) June 7, 2025

Come è noto il nuotatore ha denunciato la ‘principessa’ Lucrezia per stalking. Insomma, se si fossero ritrovati vicini ci sarebbe stato il pericolo che l’atmosfera spensierata dell’evento si sarebbe guastata. Questo è ciò che ha sostenuto Parpiglia in merito alla questione:

“Manuel Bortuzzo avrebbe preteso che Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non invitassero Lulù e Clarissa Selassiè al loro matrimonio ma soltanto Jessica. Richiesta accolta dalla coppia nonostante la grande amicizia con le Selassiè. Jessica ha poi declinato l’invito per solidarietà alle sorelle”.

Alle nozze, infatti, non c’è stata traccia delle Selassiè che, per il momento, non hanno in alcun modo commentato pubblicamente il matrimonio né hanno fatto alcuna menzione a quanto dichiarato da Parpiglia. Bortuzzo invece, tra le sue storie Instagram, ha postato dei video dell’evento nuziale.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi, gli abiti indossati al matrimonio

Per il matrimonio, Federica Calemme ha optato per un abito bianco, come da tradizione. Il vestito è interamente in pizzo. In particolare, ha scelto di indossare un tubino senza maniche, realizzato con un corpetto e una gonna a sirena. A dominare l’effetto vedo non vedo. Da segnalare anche il collarino e i lunghi guanti, sempre in pizzo e del colore dell’abito. Per quel che riguarda l’acconciatura, la modella ha sfoggiato un chignon perfetto. Naturalmente non è mancato il velo.

Molto elegante anche lo sposo. Antinolfi ha scelto di indossare uno smoking scuro, abbinandolo a una cravatta di seta e a delle scarpe in vernice.