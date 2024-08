GF Vip, Gianmaria Antinolfi sposa Federica Calemme: c’è un ma

Era il 2021 quando Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dentro la Casa, i due hanno potuto passare pochi giorni insieme, data la tempestiva eliminazione della modella. Tuttavia, quelle poche settimane sono bastate per far nascere un grande sentimento tra di loro, poi cresciuto fuori dalle mura di Cinecittà. Una volta lasciata la Casa, infatti, i due hanno iniziato una storia d’amore che resiste ancora oggi. Dopo tre anni e una convivenza, pare che Gianmaria abbia deciso di fare finalmente il grande passo e chiedere alla fidanzata di sposarlo.

In questi giorni, la coppia è in vacanza in Grecia e sta condividendo con i loro followers i momenti più memorabili di questo viaggio. A tal proposito, poche ore fa, Federica ha pubblicato la foto di un prezioso anello di brillanti, taggando Gianmaria con tanto di cuore ed emoji dell’anello. L’imprenditore ha poi repostato la storia, senza però scrivere nulla. Da lì, in tanti hanno ipotizzato che l’ex vippone abbia fatto la proposta di matrimonio all’influencer partenopea. In realtà, i diretti interessati non hanno parlato apertamente di possibili nozze, tuttavia quell’anello lascia spazio a pochi dubbi.

She said YES! 😍 E alla fine questa favola è diventata una splendida realtà. Onorata di essere stata, sin dal primo minuto, spettatrice di una grande storia d'amore.

Congratulazioni ad una coppia meravigliosa, speciale e unica: Auguri Gianmaria e Federica! 💍❤#gianfede pic.twitter.com/lKSYzpjlap — 𝓐𝔃𝔃𝓾𝓻𝓻𝓪❥ (@azzurraskye) August 11, 2024

D’altra parte, non si può escludere che si tratti di un anello di fidanzamento, anche se dopo 3 anni sarebbe una scelta piuttosto ambigua. In tutto ciò, però, c’è chi ha storto il naso ricordando alcuni episodi che hanno coinvolto recentemente la coppia. Lo scorso aprile, i due ex vipponi sono stati protagonisti di uno scherzo de Le Iene. Nel servizio di Alessandro Onnis, Gianmaria è stato messo alla prova dalla presenza di una tentatrice, che cercava di sedurlo. Nel suo caso, è stata Elena Morali a tentarlo e testare la sua fedeltà alla fidanzata.

Durante la scena, Gianmaria è apparso visibilmente imbarazzato e “piacione“, suscitando una pioggia di critiche sui social. Alla fine, l’ex di Belen Rodriguez ha superato la prova resistendo alla tentazione e ricevendo baci e abbracci dalla fidanzata. Tuttavia, poco dopo le polemiche del web, Federica ha improvvisamente smesso di seguirlo su Instagram: un gesto che, sebbene breve, ha alimentato sospetti su una possibile crisi tra di loro. Ad ogni modo, le tensioni si sono subito placate e i due sono poi tornati a mostrarsi più affiatati che mai.

la calemme dopo aver visto questa scena é andata a baciarlo e complimentarsi per quanto fosse stato bravo purtroppo non scherzo……….. pic.twitter.com/npEXMSggJZ — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) April 17, 2024

A distanza di qualche mese, pare proprio che l’ex volto del GF Vip 6 abbia fatto la famigerata proposta di matrimonio alla compagna, la quale avrebbe risposto con un grande sì. A questo punto, non resta che attendere per scoprire di più su queste possibili nozze.